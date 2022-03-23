Головченко: Главная цель - переориентация экспорта Беларуси на рынки дружественных стран

Стабилизация внешней торговли Беларуси, а также наличие товара и его цена на полке магазинов. 23 марта вправительстве обсуждали меры в противовес санкциям для всех отраслей экономики и свежие рынки сбыта для белорусского экспорта. Уже почти месяц Беларусь живет в условиях экономической блокады, которая отражается на работе многих предприятий. В Совмине ежедневно работает оперативный штаб, где рассматривается ситуация по всем секторам и быстро принимаются правовые решения. Уже в действии указ Президента для стабильного функционирования экономики. На подходе к внесению главе государства масштабный документ по совершенствованию социально-экономической политики. По словам премьер-министра, сейчас важно максимально оперативно адаптироваться к работе в новых условиях, смягчить удар по экономике и минимизировать ущерб.



Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Кое-где в регионах и в органах государственного управления чувствуется некоторая расслабленность и управленческая вялость. Вдруг само пройдет. Само не пройдет. Каждый из вас на своем рабочем месте и ваши подчиненные должны быть на острие.



Крайне важный для экспортно ориентированной экономики нашей страны вопрос, подлежащий немедленному решению, - стабилизация внешней торговли.



Главная цель - переориентация выпадающего с рынка стран Запада по санкционным вопросам и Украины в силу известных обстоятельств экспорта на рынки дружественных стран, в первую очередь Российской Федерации и Китая.



Но это не говорит о том, что другие страны, которые являются традиционными потребителями нашей продукции, надо сбрасывать со счетов. По данному направлению считаю целесообразным определить конкретные задачи для государственных органов под ответственность их руководителей.

Министерством экономики совместно с другими госорганами сформирован и внесен на рассмотрение Президиума комплексный план поддержки, где определены направления работы, чтобы сохранить динамику развития и доходы людей. С начала года наша экономика набрала хороший темп. По итогам двух месяцев ВВП вырос на 1,2 %. Практически все ключевые отрасли сработали выше уровня прошлого года.

