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Головченко: Мы обязаны найти выход для каждого проблемного предприятия
Сразу по горячим следам после выступления Президента как раз вопросы экономического блока обсуждались в выездной студии Агентства теленовостей. Белорусская экономика выстояла - такой посыл прозвучал от премьера Романа Головченко. Тем самым выполнено главное поручение правительству и всем госорганам во время предыдущего Послания.
Хорошая экспортная выручка продукции машиностроения и продовольствия, а также быстрое освоение новых видов товаров, деталей и комплектующих и новых логистических маршрутов - не повод расслабляться. Не все резервы использованы, особенно в регионах.
Что касается крупных столичных предприятий и градообразующих, в других регионах Беларуси, там мониторинг и контроль, и в целом спрос очень жесткий. Все у нас стоят на ежедневном контроле, мы знаем, что происходит на каждом таком предприятии. Каждую неделю у меня рассматриваем на оперативном совещании результаты по всем этим предприятиям.
Более мелкие предприятия, по словам премьер-министра, которые находятся в коммунальной форме собственности, они в тени или в полутени. Но, он считает, что это не повод расслабляться, в конце концов, дойдут до всех, до самого последнего предприятия, в том числе и до тех, о которых Президент говорил в Послании (которые ни шатко, ни валко, кто-то на боку лежит).
На самом деле, нет таких, на которых никто не обращает внимания. Есть сложные предприятия. В другом мире с ними поступили бы просто - повесили замок на ворота или заколотили досками, продали бы землю и забыли.
Белорусская политика другая, заявил глава правительства. "Мы обязаны найти выход для каждого проблемного предприятия. Я не скажу, что у нас сейчас есть такие, которые лежат на спине и не знают, что делать. Ведь по самым сложным из них уже принято решение. Мы просто реализуем его, может быть, не так резко и не так не так остро. Но с учетом сегодняшнего посыла Президента эту работу, конечно же, усилим", - заверил он.
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