Головченко: Мы обязаны найти выход для каждого проблемного предприятия

Сразу по горячим следам после выступления Президента как раз вопросы экономического блока обсуждались в выездной студии Агентства теленовостей. Белорусская экономика выстояла - такой посыл прозвучал от премьера Романа Головченко. Тем самым выполнено главное поручение правительству и всем госорганам во время предыдущего Послания.

Хорошая экспортная выручка продукции машиностроения и продовольствия, а также быстрое освоение новых видов товаров, деталей и комплектующих и новых логистических маршрутов - не повод расслабляться. Не все резервы использованы, особенно в регионах.

Что касается крупных столичных предприятий и градообразующих, в других регионах Беларуси, там мониторинг и контроль, и в целом спрос очень жесткий. Все у нас стоят на ежедневном контроле, мы знаем, что происходит на каждом таком предприятии. Каждую неделю у меня рассматриваем на оперативном совещании результаты по всем этим предприятиям. Роман Головченко, премьер-министр Беларуси

Более мелкие предприятия, по словам премьер-министра, которые находятся в коммунальной форме собственности, они в тени или в полутени. Но, он считает, что это не повод расслабляться, в конце концов, дойдут до всех, до самого последнего предприятия, в том числе и до тех, о которых Президент говорил в Послании (которые ни шатко, ни валко, кто-то на боку лежит).

На самом деле, нет таких, на которых никто не обращает внимания. Есть сложные предприятия. В другом мире с ними поступили бы просто - повесили замок на ворота или заколотили досками, продали бы землю и забыли. Роман Головченко, премьер-министр Беларуси