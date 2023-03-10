Головченко назвал три ключевые задачи для экономики Беларуси в 2023 году

Премьер-министр Роман Головченко на заседании Совета Министров под руководством главы государства об итогах работы экономики за 2022 год и решении актуальных задач социально-экономического развития в 2023-м назвал три ключевые задачи 2023 года для выполнения установленных параметров экономического развития, сообщает БелТА.

"Считаем, что в этом году для решения задач социально-экономического развития следует исходить из тех же задач, которые Президент поставил в Послании белорусскому народу 2022 года. Напомню, что это были две ключевые задачи.Первая- обеспечить устойчивую работу предприятий.Второе- сделать все, чтобы простой человек не ощутил на себе негативных последствий внешнего давления", - отметил Роман Головченко.