Головченко: Нужно выйти на миллиардный товарооборот между Беларусью и Башкортостаном

Цель поставлена - нужно выйти на миллиардный товарооборот между нами и каждые полгода-год генерировать новые совместные проекты. Мы будем расширять традиционный торговый обмен, но самое главное - это выйти на новые вехи в промышленной кооперации. Для нашей страны это приоритетное направление

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси