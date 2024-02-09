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Головченко: Нужно выйти на миллиардный товарооборот между Беларусью и Башкортостаном
Беларусь и Башкортостан ищут новые возможности для сотрудничества. В Минске сегодня проходит бизнес-форум, который собрал около 60 компаний из Уфы и 400 белорусских предприятий. В планах, по словам нашего премьера, - наращивать и традиционные сферы сотрудничества, увеличивать товарооборот, расширять взаимные поставки товаров. Большие надежды на активизацию фирменной торговли белорусской продукции в Башкортостане. Планируем открывать и мультибрендовые, и монобрендовые торговые объекты.
Цель поставлена - нужно выйти на миллиардный товарооборот между нами и каждые полгода-год генерировать новые совместные проекты. Мы будем расширять традиционный торговый обмен, но самое главное - это выйти на новые вехи в промышленной кооперации. Для нашей страны это приоритетное направление
Глава Башкортостана отметил, что сегодня активно обсуждается возможность запуска еще одного прямого авиарейса в неделю. А чем богат Башкортостан, можно увидеть в Минске возле ратуши. Там все - от мучного чак-чака до ароматного плова.
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