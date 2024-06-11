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Головченко о сотрудничестве Беларуси и России: Динамика сотрудничества и интеграционного взаимодействия неуклонно растет
Динамика сотрудничества и интеграционного взаимодействия Беларуси и России неуклонно растет. Мы сегодня сообща противостоим неправомерным санкциям, сохраняя при этом рост экономики. Об этом 10 июня заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко на традиционном приеме в посольстве Российской Федерации в преддверии Дня России.
Сегодня страны последовательно движутся к формированию общего экономического пространства, создаются условия для реализации совместных проектов, вырабатываются единые правила конкуренции, гармонизируют валютное и таможенное законодательства. Формируются и общие принципы работы на рынках транспорта и связи.
Сегодня на повестке дня - реализация совместных программ и проектов в таких важнейших сферах, как промышленность, атомная энергетика, высокие технологии, импортозамещение. Двусторонняя торговля из года в год демонстрирует положительную динамику. В этом году, даже несмотря на такую существенную высокую базу года прошлого, во взаимной торговле сохраняются положительные тенденции. Мы имеем еще рост товарооборота за 4 месяца этого года почти в 7 %. Конечно, речь идет не просто о том, чтобы не снижать обороты, а выйти на принципиально новые высоты.
"Наращиваются взаимные поставки промышленной продукции. В первом квартале текущего года российскими регионами закуплено свыше 2 тыс. единиц сельскохозяйственной техники, произведенной в Республике Беларусь. Местные комплектующие используются на 25 отечественных автомобильных заводах, в том числе на таких гигантах, как КАМАЗ и АвтоВАЗ. Активно развивается авиастроительный комплекс Союзного государства как в части поставок профильными предприятиями Беларуси компонентной базы, так и совместном производстве легкого 19-местного самолета "Освей", - обозначил Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Борис Грызлов.
Важную роль в отношениях двух стран играют межрегиональные связи. В 2024 году Беларусь посетили уже 12 делегаций из субъектов Российской Федерации. На Форум регионов, который в этом году принимают Витебск, Полоцк и Новополоцк, приедут не менее 500 гостей из страны-соседки.
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