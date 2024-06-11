Головченко о сотрудничестве Беларуси и России: Динамика сотрудничества и интеграционного взаимодействия неуклонно растет

Сегодня на повестке дня - реализация совместных программ и проектов в таких важнейших сферах, как промышленность, атомная энергетика, высокие технологии, импортозамещение. Двусторонняя торговля из года в год демонстрирует положительную динамику. В этом году, даже несмотря на такую существенную высокую базу года прошлого, во взаимной торговле сохраняются положительные тенденции. Мы имеем еще рост товарооборота за 4 месяца этого года почти в 7 %. Конечно, речь идет не просто о том, чтобы не снижать обороты, а выйти на принципиально новые высоты.

Роман Головченко