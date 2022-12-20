Головченко об итогах переговоров: Не осталось ни одной сферы, по которой бы не были найдены решения

По итогам переговоров президентов Беларуси и России правительствам двух стран даны десяток конкретных поручений. В частности они касаются мер защиты внутреннего экономического рынка Союзного государства, выстраивания единой промышленной политики без дублирования производств и формирования общих энергетических рынков. Об этом заявил сегодня премьер Роман Головченко.

Что касается цены на российский газ для Беларуси, глава правительства отметил, что газ не станет для нас дороже (соглашение будет подписано в ближайшее время, причем стоимость зафиксируют на три года). Что касается взаимной торговли двух стран, то в этом году рекорды бьет и товарооборот, и наш экспорт. По году ждем не менее 20 млрд долларов, а общая копилка может достичь и 50 млрд.

Белорусский премьер подчеркнул, что по итогам переговоров не осталось ни одной сферы, по которой бы не были найдены решения.

Сейчас основное внимание реализации 14 программ по импортозамещению. Они уже в работе, подписано и кредитное соглашение с Россией на 105 млрд российских рублей. Речь идет и об увеличении количества программ до 20. Большинство из них касаются машиностроения и микроэлектроники.