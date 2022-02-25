Головченко об ажиотаже в обменниках и фейках об ограничении на продажу валюты: Поводов для паники нет

Поводов для паники нет. У Беларуси устойчивый платежный баланс, предприятиям поступает валютная выручка, приток достаточный от внешнеэкономической деятельности. Это 25 февраля в интервью белорусским журналистам отметил премьер Роман Головченко на полях межправсовета в Нур-Султане, комментируя вчерашний ажиотаж в обменниках и фейки о введении ограничений на продажу валюты.