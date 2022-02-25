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Головченко об ажиотаже в обменниках и фейках об ограничении на продажу валюты: Поводов для паники нет

Поводов для паники нет. У Беларуси устойчивый платежный баланс, предприятиям поступает валютная выручка, приток достаточный от внешнеэкономической деятельности. Это 25 февраля в интервью белорусским журналистам отметил премьер Роман Головченко на полях межправсовета в Нур-Султане, комментируя вчерашний ажиотаж в обменниках и фейки о введении ограничений на продажу валюты.

Премьер подчеркнул, что у Национального банка достаточно ресурсов для того, чтобы на моменте какие-то колебания сглаживать.


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