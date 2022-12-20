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Головченко рассказал, какой будет цена на российский газ в 2023 году
По словам премьер-министра Роман Головченко, интерес к цене на российский газ стал уже каким-то болезненным анахронизмом, пишетSputnik.
"Хочу успокоить, что для белорусов, для промышленности все будет стабильно и комфортно",-заверил Головченко. Также премьер-министр добавил, что сейчас переговоры о цене на газ не имеют особого значения для того, сколько население и предприятие республики будут платить за голубое топливо. Премьер призвал уйти от такого выпячивания этого вопроса (переговоров с Россией о цене на газ - Sputnik), потому что это рабочий вопрос.
"Цена коммерческая, которая сформирована и о которой вчера договорились президенты, Лукашенко и Путин, она базируется на белорусском предложении", - подчеркнул Головченко.
Фото:БелТА
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