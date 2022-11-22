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Начался официальный визит делегации белорусского правительства в Иран
Правительственная делегация Беларуси во главе с премьер-министром Романом Головченко посетит Тегеран (Иран) и Дамаск (Сирия) с 22 по 24 ноября, сообщаетБелТА.
Роман Головченко проведет официальные переговоры с Президентом Ирана Эбрахимом Раиси, а также с первым вице-президентом страны Мохаммадом Мохбером. Также глава белорусского правительства встретится с Президентом Сирии Башаром Асадом и премьер-министром Хусейном Арнусом.
Программой визита также предусмотрено участие в Белорусско-иранском бизнес-форуме, посещение ряда предприятий Ирана, а также переговоры, по итогам которых планируется подписание договоров о сотрудничестве.
Кроме того, премьер-министр Беларуси 24 ноября посетит Сочи (Российская Федерация). В рамках визита запланирована встреча с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.
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