Начался официальный визит делегации белорусского правительства в Иран

Правительственная делегация Беларуси во главе с премьер-министром Романом Головченко посетит Тегеран (Иран) и Дамаск (Сирия) с 22 по 24 ноября, сообщаетБелТА.

Роман Головченко проведет официальные переговоры с Президентом Ирана Эбрахимом Раиси, а также с первым вице-президентом страны Мохаммадом Мохбером. Также глава белорусского правительства встретится с Президентом Сирии Башаром Асадом и премьер-министром Хусейном Арнусом.

Программой визита также предусмотрено участие в Белорусско-иранском бизнес-форуме, посещение ряда предприятий Ирана, а также переговоры, по итогам которых планируется подписание договоров о сотрудничестве.