Головченко: Темпы роста белорусского экспорта в Россию за I квартал текущего года составили 156,6 %

Это новая ниша, на которую мы, возможно, за нашими флагманами - МАЗами, БелАЗами, МТЗ не обращали должного внимания, но сегодня они могут дать весомую прибавку. Это легкая промышленность и деревообработка, традиционно больше ориентированная всегда на западные рынки, но сейчас, в условиях санкций, начинающие активно работать в России. Это плитная продукция, мебельная продукция. Это будут шоурумы белорусских товаров по примеру "Икеи", которая сегодня ушла из России, и место которой мы просто обязаны занять. Либо это будет развитие фирменной торговли наших крупнейших производителей. Эти модели сегодня обсуждались у премьер-министра. И с учетом экономической эффективности и сроков реализации они должны очень быстро быть реализованы.

Дмитрий Крутой, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России