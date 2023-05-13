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Головченко: Темпы роста белорусского экспорта в Россию за I квартал текущего года составили 156,6 %

Темпы роста белорусского экспорта в Россию за первый квартал 156 процентов. Об этом заявил сегодня премьер-министр Роман Головченко. В правительстве говорили об увеличении поставок белорусских товаров на российский рынок, а также о том, на что важно обратить внимание производителям.

В этом году взаимодействие с регионами страны-соседки существенно активизировалось. Каждый месяц мы принимаем в Беларуси двух-трех руководителей российских регионов и посещаем, как минимум одну из областей России. Среди вопросов, которые обсуждались, - учет технологических операций и доступ белорусских производителей к программам субсидирования в России.

Это новая ниша, на которую мы, возможно, за нашими флагманами - МАЗами, БелАЗами, МТЗ не обращали должного внимания, но сегодня они могут дать весомую прибавку. Это легкая промышленность и деревообработка, традиционно больше ориентированная всегда на западные рынки, но сейчас, в условиях санкций, начинающие активно работать в России. Это плитная продукция, мебельная продукция. Это будут шоурумы белорусских товаров по примеру "Икеи", которая сегодня ушла из России, и место которой мы просто обязаны занять. Либо это будет развитие фирменной торговли наших крупнейших производителей. Эти модели сегодня обсуждались у премьер-министра. И с учетом экономической эффективности и сроков реализации они должны очень быстро быть реализованы.
Дмитрий Крутой, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России

Новые предложения есть и для наших строителей. В части модернизации российского АПК это возведение молочно-товарных ферм, теплиц и овощехранилищ.

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