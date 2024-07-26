Головченко: Торговля Беларуси развивается уверенно, на ее долю приходится 10 % ВВП

Сама инфраструктура торговых объектов также растет. У нас, например, за первое полугодие почти на 1 % выросло количество торговых объектов. И сегодня их более 129 тыс. Общепит и ресторанный сервис, HoReCa - они тоже увеличиваются в объемах. И мы сегодня действительно видим такую хорошую динамику развития белорусского торгового сектора.

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси