Головченко: Торговля Беларуси развивается уверенно, на ее долю приходится 10 % ВВП
Белорусская торговля свой вековой юбилей встречает с положительными показателями. Отрасль развивается уверенно и занимает одно из главных мест по вкладу в экономику страны, на торговую сферу приходится 10 % ВВП. В канун юбилейной даты в Минске прошло торжественное мероприятие. Работникам и ветеранам отрасли поздравление Президента зачитал премьер-министр Роман Головченко. Также почетными грамотами и благодарностями отметили особые заслуги и лучших представителей отрасли.
Растет розничный товарооборот. Только за первую половину этого года он составил более 41 млрд рублей. Очень серьезная сумма. Радуюсь, что из года в год увеличивается и доля продажи отечественных товаров. Сегодня она составляет практически 77 %. Кроме того, торговля несет и значительную социальную нагрузку, поддерживает уязвимые категории населения.
Сама инфраструктура торговых объектов также растет. У нас, например, за первое полугодие почти на 1 % выросло количество торговых объектов. И сегодня их более 129 тыс. Общепит и ресторанный сервис, HoReCa - они тоже увеличиваются в объемах. И мы сегодня действительно видим такую хорошую динамику развития белорусского торгового сектора.
Сегодня в отрасли трудится более 600 тыс. человек. Свой вековой юбилей белорусская торговля отметит в это воскресенье.
Фото: БЕЛТА