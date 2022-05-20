3.40 RUB
3.40 USD
3.59 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Головченко: Уход от расчетов в долларах и евро позволит стимулировать взаимную торговлю в СНГ
Продовольственная безопасность - важная часть экономической и ключевой фактор сохранения суверенитета стран Содружества. Об этом заявил сегодня премьер-министр Роман Головченко на заседании Совета глав правительств СНГ. Главными точками роста он назвал устранение существующих торговых барьеров и ограничений, ведь нынешние реалии заставляют переосмыслить многие подходы по регулированию внешней торговли и искать дополнительные резервы по недопущению дефицита значимых товаров. Также важно, по мнению белорусской стороны, ускорить подготовку соглашения о свободной торговле услугами и осуществлении инвестиций для подписания на осеннем заседании совета глав правительств СНГ в Нур-Султане.
Добиться обеспечения устойчивого экономического роста в условиях объявленной нам экономической войны будет невозможно без решения одной из системообразующих задач - максимального ухода от взаиморасчетов в долларах и евро. Это позволит не только увеличить трансграничные расчеты, которые могут осуществляться напрямую между странами-участницами, но также стимулировать взаимную торговлю и защитить экспортеров и импортеров от колебаний курсов валют третьих стран.
Премьер-министр напомнил, что с апреля 2022 года Беларусь перешла на расчеты за энергоносители с Россией в российских рублях. "На площадке Содружества в значительной мере сформирована необходимая платежная инфраструктура для полного ухода от американской и европейской валют. Торговля в национальных валютах получает все большее распространение, однако доля взаиморасчетов в долларах и евро все еще остается существенной. В связи с этим прошу глав делегаций активизировать работу на данном направлении. Межгосбанк сформировал перечень соответствующих предложений. Считаю необходимым их рассмотреть в первоочередном порядке", - отметил он.
Также Роман Головченко отметил, что нужно максимально задействовать потенциал внутреннего транспортного рынка Содружества. С апреля Европейский союз прекратил допуск на свою территорию автотранспорта, зарегистрированного в Беларуси и России. Исключения касаются перевозок только отдельных видов продукции. В связи с этим мы переориентируем грузопотоки на другие направления. Поэтому в рамках Содружества актуальными становятся вопросы создания транспортных коридоров, современных условий для перемещения грузов между странами СНГ.
Президент
Все
Александр Лукашенко принял с докладом главу Администрации Президента
Лукашенко попросил журналистов кое-что передать руководителям СМИ
"Уже достаточно" - Лукашенко высказался о собранных 1,5 млн подписей за его выдвижение на выборах
Лукашенко на встрече с инициативной группой: Честно мне напишите, что сказали люди
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Климовичской районной больнице произошло возгорание
Россиянке не хватило денег расплатиться в пункте выдачи заказов маркетплейса, и тогда родился план
Минчанка нашла коробку с 3 тыс. долларов и решила порадовать себя
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей