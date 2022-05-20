Головченко: Уход от расчетов в долларах и евро позволит стимулировать взаимную торговлю в СНГ

Продовольственная безопасность - важная часть экономической и ключевой фактор сохранения суверенитета стран Содружества. Об этом заявил сегодня премьер-министр Роман Головченко на заседании Совета глав правительств СНГ. Главными точками роста он назвал устранение существующих торговых барьеров и ограничений, ведь нынешние реалии заставляют переосмыслить многие подходы по регулированию внешней торговли и искать дополнительные резервы по недопущению дефицита значимых товаров. Также важно, по мнению белорусской стороны, ускорить подготовку соглашения о свободной торговле услугами и осуществлении инвестиций для подписания на осеннем заседании совета глав правительств СНГ в Нур-Султане.

Добиться обеспечения устойчивого экономического роста в условиях объявленной нам экономической войны будет невозможно без решения одной из системообразующих задач - максимального ухода от взаиморасчетов в долларах и евро. Это позволит не только увеличить трансграничные расчеты, которые могут осуществляться напрямую между странами-участницами, но также стимулировать взаимную торговлю и защитить экспортеров и импортеров от колебаний курсов валют третьих стран. Роман Головченко, премьер-министр Беларуси

Премьер-министр напомнил, что с апреля 2022 года Беларусь перешла на расчеты за энергоносители с Россией в российских рублях. "На площадке Содружества в значительной мере сформирована необходимая платежная инфраструктура для полного ухода от американской и европейской валют. Торговля в национальных валютах получает все большее распространение, однако доля взаиморасчетов в долларах и евро все еще остается существенной. В связи с этим прошу глав делегаций активизировать работу на данном направлении. Межгосбанк сформировал перечень соответствующих предложений. Считаю необходимым их рассмотреть в первоочередном порядке", - отметил он.