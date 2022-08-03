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Головченко: Урожай сахарной свеклы будет продаваться тому, кто даст лучшую цену
"Необходимо максимально эффективно обеспечить уборку сахарной свеклы и ее переработку", - заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время посещения Городейского сахарного комбината.
Поставки сахара на внутренний рынок увеличатся
Несмотря на то что сроки начала уборки в этом году сдвинуты вперед, в планах уже в начале сентября выйти на первый отечественный сахар с нового урожая. Задача - 5 миллионов тонн валового сбора, что позволит получить более 600 тысяч тонн готовой продукции. Конечно, же большая часть (это примерно 400 тысяч тонн) останется для потребностей внутреннего рынка. А оставшуюся реализуют на экспорт.
С учетом роста цен на сахар на мировом рынке сейчас сладкое время для сахарников. У нас много потребителей. Это и Россия, и другие страны ЕАЭС, КНР. В этом году очень большой спрос. А урожай этого года будет продаваться тому, кто даст лучшую цену. Мы решили часть объема сахара вывести на биржу и посмотреть, даст ли это прибавку к цене, как уже дало ранее принятое решение по другим продуктам свеклопереработки - жому, мелассе.
Глава правительство подчеркнул, что эта отрасль перспективная для национальной экономики. На ее модернизацию и развитие были направлены значительные суммы, что подтверждается результатами. Общий объем производства сахарной свеклы нарастили с миллиона 300 тысяч тонн до 5 миллионов тонн, что в том числе позволяет нашей стране не зависеть от импорта этого продукта.
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