Головченко: Урожай сахарной свеклы будет продаваться тому, кто даст лучшую цену

С учетом роста цен на сахар на мировом рынке сейчас сладкое время для сахарников. У нас много потребителей. Это и Россия, и другие страны ЕАЭС, КНР. В этом году очень большой спрос. А урожай этого года будет продаваться тому, кто даст лучшую цену. Мы решили часть объема сахара вывести на биржу и посмотреть, даст ли это прибавку к цене, как уже дало ранее принятое решение по другим продуктам свеклопереработки - жому, мелассе.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси