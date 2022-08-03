Головченко: В этом году на внутренний рынок планируется поставить 380 тыс. т сахара

Готовность сахарных комбинатов, виды на урожай и задачи для переработчиков на уровне правительства обсудили сегодня в Городейском сахарном комбинате. В планах уже в начале сентября выйти на первый отечественный сахар из нового урожая.

Задача - 5 миллионов тонн валового сбора, что позволит получить более 600 тысяч тонн готовой продукции. Большая часть останется для потребностей внутреннего рынка. А оставшуюся реализуют на экспорт. Подробности у Алины Лаппо.

Сладкие перспективы

Сахар - это стратегический продукт, а развитие отрасли имеет важное значение для нашей экономики. Говорят, в этом году виды на урожай хорошие, аграрии оценивают его в 5 миллионов тонн. Переводя клубни в сахар-песок, это более 600 тысяч тонн готового продукта. Его хватит не только для себя, но для зарубежных потребителей.

С учетом роста потребностей, а также цен на мировом рынке для производителей наступает в прямом смысле сладкое время. И здесь важно работать на результат, не замедлиться и максимально эффективно обеспечить уборку и переработку сахарной свеклы.

У нас много потребителей. Это и Россия, и другие страны ЕАЭС, КНР. В этом году очень большой спрос. А урожай этого года будет продаваться тому, кто даст лучшую цену. Мы решили часть объема сахара вывести на биржу и посмотреть, даст ли это прибавку к цене, как уже дало ранее принятое решение по другим продуктам свеклопереработки. Роман Головченко, премьер-министр Беларуси

Готовность сахарной отрасли к переработке нового урожая

На экспорт нацелено и городейское предприятие. Готовность к уборке и переработке нового урожая здесь сегодня оценил премьер-министр Роман Головченко. В этом году комбинат выйдет на миллион 270 тысяч тонн сахарной свеклы. Сырье для предприятия выращивают более 70 хозяйств, есть и своя сельхозорганизация. Аграрии готовятся убирать новый урожай.

К 15 августа по нашей свеклосеющей зоне 70 % комбайнов будет готово - это 29 штук. Остальные будут готовы к 1 сентября. Геннадий Соловей, гендиректор Городейского сахарного комбината

На случай ажиотажного спроса, по решению правительства, в стране держат неприкосновенный запас сладкого продукта до 25 тысяч тонн. Он, к слову, будет сохранен и на будущий год. В целом же увеличат и поставки на внутренний рынок.

В этом году на внутренний рынок планируется поставить 380 тыс. тонн сахара, в следующем возможна цифра в 400 тыс. Мы имеем и возможность маневрировать, потому что выдаются квоты на экспорт. Если будем видеть, что растут объемы потребления на внутреннем рынке, то мы уменьшим экспортную квоту. Поэтому ресурса достаточно. Роман Головченко, премьер-министр Беларуси