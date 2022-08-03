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Головченко: В этом году на внутренний рынок планируется поставить 380 тыс. т сахара
Готовность сахарных комбинатов, виды на урожай и задачи для переработчиков на уровне правительства обсудили сегодня в Городейском сахарном комбинате. В планах уже в начале сентября выйти на первый отечественный сахар из нового урожая.
Задача - 5 миллионов тонн валового сбора, что позволит получить более 600 тысяч тонн готовой продукции. Большая часть останется для потребностей внутреннего рынка. А оставшуюся реализуют на экспорт. Подробности у Алины Лаппо.
Сладкие перспективы
Сахар - это стратегический продукт, а развитие отрасли имеет важное значение для нашей экономики. Говорят, в этом году виды на урожай хорошие, аграрии оценивают его в 5 миллионов тонн. Переводя клубни в сахар-песок, это более 600 тысяч тонн готового продукта. Его хватит не только для себя, но для зарубежных потребителей.
С учетом роста потребностей, а также цен на мировом рынке для производителей наступает в прямом смысле сладкое время. И здесь важно работать на результат, не замедлиться и максимально эффективно обеспечить уборку и переработку сахарной свеклы.
У нас много потребителей. Это и Россия, и другие страны ЕАЭС, КНР. В этом году очень большой спрос. А урожай этого года будет продаваться тому, кто даст лучшую цену. Мы решили часть объема сахара вывести на биржу и посмотреть, даст ли это прибавку к цене, как уже дало ранее принятое решение по другим продуктам свеклопереработки.
Готовность сахарной отрасли к переработке нового урожая
На экспорт нацелено и городейское предприятие. Готовность к уборке и переработке нового урожая здесь сегодня оценил премьер-министр Роман Головченко. В этом году комбинат выйдет на миллион 270 тысяч тонн сахарной свеклы. Сырье для предприятия выращивают более 70 хозяйств, есть и своя сельхозорганизация. Аграрии готовятся убирать новый урожай.
К 15 августа по нашей свеклосеющей зоне 70 % комбайнов будет готово - это 29 штук. Остальные будут готовы к 1 сентября.
На случай ажиотажного спроса, по решению правительства, в стране держат неприкосновенный запас сладкого продукта до 25 тысяч тонн. Он, к слову, будет сохранен и на будущий год. В целом же увеличат и поставки на внутренний рынок.
В этом году на внутренний рынок планируется поставить 380 тыс. тонн сахара, в следующем возможна цифра в 400 тыс. Мы имеем и возможность маневрировать, потому что выдаются квоты на экспорт. Если будем видеть, что растут объемы потребления на внутреннем рынке, то мы уменьшим экспортную квоту. Поэтому ресурса достаточно.
Масштабная реконструкция сахарных заводов значительно улучшила показатели работы. Прибавляем с каждым годом. Общий объем производства сахарной свеклы нарастили с миллиона 300 тысяч тонн до 5 миллионов, что позволяет нашей стране не зависеть от импорта этого продукта. Перевооружение и поддержка отрасли продолжится и в дальнейшем.
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