Головченко: В первом полугодии 2023-го была обеспечена достаточно высокая база общей торговли Беларуси и Башкортостана

В первом полугодии прошлого года была обеспечена достаточно высокая база общей торговли Беларуси и Башкортостана. Об этом заявил сегодня премьер Роман Головченко на встрече с главой республики Радием Хабировым.

Делегация нашего правительства с рабочим визитом в Уфе. В 2023-м наш товарооборот вырос почти на 13 %. И важно не потерять в цифрах и в 2024-м. Тем более ситуация, когда наши страны противостоят внешнему давлению, заставляет не сбавлять темпы в сотрудничестве.

Положительная динамика во всех вопросах: и в количественном измерении (в объеме товарооборота), и в качественном (в совместных проектах) нам жизненно необходима. Поэтому я бы предложил поручить нашей рабочей группе, которая активно действует, провести внеочередное, даже в дистанционном формате, заседание и в течение двух, максимум трех недель, проинформировать нас по сути. Роман Головченко, премьер-министр Беларуси

Решено провести заседание рабочей группы в середине сентября. Для обсуждения новые проекты, и те, которые в реализации. Крепкие примеры есть. Это сервисный центр МАЗ. Продажи растут. Уже удалось реализовать более 300 машин. В планах открытие еще одного центра и совместныепредприятия.

Мы ведем переговоры о глубокой локализации производства и создании совместного предприятия. Сейчас определяются условия работы, готовится финансовая модель, бизнес-план. Мы бы хотели выпускать не менее 150 троллейбусов в год. При создании совместного предприятия производственная мощность составит уже 500 троллейбусов. Между Башкортостаном и Беларусью достигнуты упрощенные договоренности в области технической модернизации. Наши производители успешно работают с Минским тракторным и Минским моторным заводом, заводом "Гомсельмаш", Гомельским заводом литий и нормалей, предприятием "Запагромаш", "Лидаагропроммаш". Радий Хабиров, глава Республики Башкортостан