3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Головченко: В первом полугодии 2023-го была обеспечена достаточно высокая база общей торговли Беларуси и Башкортостана
В первом полугодии прошлого года была обеспечена достаточно высокая база общей торговли Беларуси и Башкортостана. Об этом заявил сегодня премьер Роман Головченко на встрече с главой республики Радием Хабировым.
Делегация нашего правительства с рабочим визитом в Уфе. В 2023-м наш товарооборот вырос почти на 13 %. И важно не потерять в цифрах и в 2024-м. Тем более ситуация, когда наши страны противостоят внешнему давлению, заставляет не сбавлять темпы в сотрудничестве.
Положительная динамика во всех вопросах: и в количественном измерении (в объеме товарооборота), и в качественном (в совместных проектах) нам жизненно необходима. Поэтому я бы предложил поручить нашей рабочей группе, которая активно действует, провести внеочередное, даже в дистанционном формате, заседание и в течение двух, максимум трех недель, проинформировать нас по сути.
Решено провести заседание рабочей группы в середине сентября. Для обсуждения новые проекты, и те, которые в реализации. Крепкие примеры есть. Это сервисный центр МАЗ. Продажи растут. Уже удалось реализовать более 300 машин. В планах открытие еще одного центра и совместныепредприятия.
Мы ведем переговоры о глубокой локализации производства и создании совместного предприятия. Сейчас определяются условия работы, готовится финансовая модель, бизнес-план. Мы бы хотели выпускать не менее 150 троллейбусов в год. При создании совместного предприятия производственная мощность составит уже 500 троллейбусов. Между Башкортостаном и Беларусью достигнуты упрощенные договоренности в области технической модернизации. Наши производители успешно работают с Минским тракторным и Минским моторным заводом, заводом "Гомсельмаш", Гомельским заводом литий и нормалей, предприятием "Запагромаш", "Лидаагропроммаш".
Сегодня в Уфе и праздничный день. Городу 450 лет. Наша делегация приняла участие в торжествах, в закладке символичной капсулы времени на 50 лет для потомков и возложении цветов к мемориалу павшим в борьбе за Родину. Нас объединяет героическое прошлое и настоящее.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Обрыв линий, падение деревьев. О факторах опасности при сильном ветре предупредили в МЧС
Мобильные датчики контроля скорости работают на 11 участках дорог в Минске
День работников гражданской авиации отмечают в Беларуси
Мастер-классы и школа молодого журналиста - как журфак БГУ помогает раскрывать юные таланты
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов