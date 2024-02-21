Головченко: Важнейшие задачи социально-экономического развития Беларуси, поставленные Президентом, правительству удалось решить

Важнейшие задачи социально-экономического развития, поставленные Президентом, правительству удалось решить. Об этом на заседании Совмина 21 февраля заявил премьер-министр Роман Головченко.

В правительстве обсудили итоги работы экономики в прошлом году и старт 2024-го. Один из ключевых вопросов - рост благосостояния людей. Реальные доходы населения выросли почти на 6,5% благодаря в том числе и невысокой инфляции. В реальном секторе экономики принимались меры, чтобы подтянуть отстающих.

В течение года устойчиво росла заработная плата. "В реальном выражении зарплата выросла на 11% при прогнозе 104,6%. В номинале она увеличилась на 16,7% и составила Br1902 по году, в том числе в декабре - Br2271", - рассказал Роман Головченко.



"Как и в предыдущие годы, обеспечена поддержка бюджетников и низкооплачиваемых категорий работников. "Принимались точечные решения по установлению дополнительных выплат учителям, врачам, воспитателям, а также работникам спортивной отрасли, социального обслуживания и культуры. В 2023 году на эти цели было направлено более Br1 млрд", - отметил глава правительства.

