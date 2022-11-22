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Головченко: Главная задача визита делегации в Тегеран - достичь согласия по проекту дорожной карты
Главная задача визита белорусской делегации в Тегеран - достичь согласия по проекту дорожной карты на 2023 - 2026 годы. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко на переговорах с первым вице-президентом исламской республики в широком составе. Такая задача поставлена главами двух стран в ходе встречи в Самарканде. Проект дорожной карты - это алгоритм развития торговли, инвестпроектов и активизации контактов между ведомствами двух стран на всех уровнях. Сегодня, как считает белорусский премьер, важно объединить усилия на всех участках для сохранения Беларусью и Ираном своих экономических позиций и создать условия для дальнейшего устойчивого развития.
"Тон этому взаимодействию задают наши лидеры -Президент Республики Беларусь и Президент Исламской Республики Иран. Их регулярные встречи и железная воля придают необходимый импульс конструктивному диалогу на всех уровнях", - сказал Роман Головченко.
Премьер-министр отметил, что в этом году белорусско-иранские отношения без преувеличения процветают. "Мы даже в самые сложные времена ни на минуту не прерывали активного политического, гуманитарного, экономического диалога. Но именно сейчас очень важно совместными усилиями справиться с теми вызовами, которые ставит перед нами коллективный Запад", - подчеркнул глава белорусского правительства.
Сегодня в Тегеране запланирован и деловой форум. Будут обсуждать поставки продукции. Ожидается подписание двухсторонних соглашений.
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