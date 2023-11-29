3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Головченко: Внешние попытки дезорганизации союзного строительства провалились
Более 90 % мероприятий по реализации 28 совместных программ выполнены. Об этом заявили сегодня в Москве на союзном Совмине. Всего в повестке 11 вопросов. До обсуждения с министрами и вице-премьерами интеграцию детально рассмотрели премьеры один на один. Товарооборот двух стран в этом году может превысить прошлогодние 50 млрд долларов. Белорусская сторона уверена, что такие темпы на рост мы сохраним. Всестороннее расширение сотрудничества идет по всем направлениям.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси: Нам уже очевидно, что внешние попытки дезорганизации союзного строительства провалились, как и многие другие. Беларусь и Россия сплотились и уверенно двигаются созидательным курсом, который задан лидерами наших стран. Макроэкономические показатели России и Беларуси подтверждают выход двух стран на траекторию устойчивого роста. Реализуются мероприятия, направленные на стимулирование развития производства и продаж.
Премьер-министр подчеркнул, что только в этом году совместные сборочные производства сельхозтехники были созданы в Краснодарском крае, Новосибирской области, Татарстане. Не менее активными темпами растет присутствие российского бизнеса в Беларуси.
Головченко проинформировал, что за первое полугодие объем российских инвестиций в реальный сектор белорусской экономики вырос на треть по отношению к прошлому году и составил более 70 % всех иностранных инвестиций.
"В контексте программ импортозамещения российские компании активно размещают заказы по изготовлению комплектующих, узлов, агрегатов и конечной продукции на белорусских предприятиях", - заключил он.
Михаил Мишустин, председатель правительства России: Мы видим конкретные результаты от интеграции в Союзном государстве. Укрепляется экономическое партнерство России и Белоруссии, что особенно значимо на фоне введенных незаконных санкций против наших стран. За первые три квартала текущего года взаимный товарооборот прибавил еще 8 % и составил около 3,25 трлн российских рублей. Есть все основания полагать, что мы превысим рекордные прошлогодние показатели в нашей взаимной торговле. В перспективе совокупный положительный эффект для белорусской экономики после полной реализации всех союзных программ оценивается в 120 млрд российских рублей ежегодно, что обеспечит дополнительный рост валового внутреннего продукта республики примерно на два процентных пункта.
Сегодня страны определили главное в интеграции на три года - это единая промышленная политика, транспортная и налоговая. В ближайшее время заработает наднациональный налоговый комитет. Беларусь также рассчитывает на новые прорывные научные проекты, которые продвинут развитие всех отраслей.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
Эксперт: В вопросе экологической безопасности необходима консолидация всего мирового сообщества
Благотворительность и встречи с коллективами - как проходит день депутата в избирательном округе на
Видеть, слышать и вести воздушные суда над Беларусью - задачи сотрудников Белаэронавигации
Мендкович о климатической повестке: Запад ищет новые направления для колонизации государств
В мире
Все
Великобритания может отправить войска в Украину, если Трамп сократит финансирование Киева
Генсек НАТО выступил за продолжение войны в Украине
Трамп сделал несколько назначений в свою новую администрацию: какая должность будет у Илона Маска?
Как Запад под видом климатической повестки лишает конкурентоспособности развивающиеся страны
Регионы
Все
Происшествия
Все
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
В Речице нетрезвый пешеход пытался "договориться" с ГАИ