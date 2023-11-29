Головченко: Внешние попытки дезорганизации союзного строительства провалились

Михаил Мишустин, председатель правительства России: Мы видим конкретные результаты от интеграции в Союзном государстве. Укрепляется экономическое партнерство России и Белоруссии, что особенно значимо на фоне введенных незаконных санкций против наших стран. За первые три квартала текущего года взаимный товарооборот прибавил еще 8 % и составил около 3,25 трлн российских рублей. Есть все основания полагать, что мы превысим рекордные прошлогодние показатели в нашей взаимной торговле. В перспективе совокупный положительный эффект для белорусской экономики после полной реализации всех союзных программ оценивается в 120 млрд российских рублей ежегодно, что обеспечит дополнительный рост валового внутреннего продукта республики примерно на два процентных пункта.