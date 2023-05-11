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Головченко: Выставка "Иннопром" - это важное мероприятие в научно-технической и инновационной сферах
Беларусь в этом году станет страной-партнером на международной выставке "Иннопром" в российском Екатеринбурге. Подготовку к форуму, который стартует 10 июля, а также деловые инициативы обсудили сегодня в правительстве.
Экспозиция Беларуси разместится более чем на 3 тысячах "квадратов". В рамках выставки пройдут белорусско-российский бизнес-форум и ярмарка-фестиваль. Как отметил премьер-министр Роман Головченко, "Иннопром" - это важнное мероприятие в научно-технической и инновационной сферах. Акцент в этом году сделают как раз таки на инновациях и импортозамещении.
Уже более 120 белорусских предприятий подали заявки на участие. Среди них и гиганты машиностроения, и более компактные производства. И главное мерило - это количество заключенных контрактов и новых совместных проектов в кооперации с российскими заводами.
Беларусь участвует в выставке "Иннопром", начиная с 2012 года. Наши национальные экспозиции были организованы на ней пять раз. В этом году будут представлены практически все секторы экономики.
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