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Головченко: За четыре месяца 2023 года Беларусь и Калининградская область сформировали товарооборот в размере $166 млн
За четыре месяца 2023 года Беларусь иКалининградская область сформировали товарооборот в размере $166 млн. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко на встрече с губернатором российского региона Антоном Алихановым, сообщает БЕЛТА.
"Сотрудничество Беларуси с Калининградской областью всегда характеризовалось высокой динамикой, продуктивностью и эффективностью, задавая тон с точки зрения динамики и различия контактов на самых разных уровнях", - сказал Роман Головченко.
По его словам, Белорусско-российский совет по долгосрочному сотрудничеству областей, министерств и органов государственного управления Беларуси и Калининградской области был создан еще в 1999 году, став первым такого рода двухсторонним коллегиальным образованием. "Был избран эффективный механизм, судя по результатам, которые достигнуты, и по процессу отработки различного рода вопросов и выработки эффективных решений. Включая сегодняшнее, уже проведено 18 заседаний этого органа", - отметил премьер-министр.
"Наше сотрудничество в торгово-экономической сфере также всегда было эффективным и интенсивным, демонстрируя показатели взаимной торговли в сотни миллионов долларов. Причем экспортно-импортные потоки диверсифицированы. Безусловно, то, что в отношении наших стран применяются нелегитимные меры давления, это оказывает определенное влияние и на наши связи, и на взаимную торговлю, в первую очередь через усложнение логистики. Ранее наработанные и приносившие выгоду всем участникам транзита товаров как из Беларуси в Калининград, так и обратно, связи - прерваны. Поэтому мы вынуждены искать и находим новые схемы доставок грузов, товаров. К сожалению, это влияет также и на стоимость. Тем не менее, цифры достаточно неплохие", - сообщил глава белорусского правительства.
"За четыре месяца этого года мы сформировали товарооборот в размере $166 млн. Есть все основания для того, чтобы выйти как минимум на уровень прошлого года, который был свыше $400 млн. Думаю, нам вполне по силам достичь и $500 млн. Для этого все есть: прочные кооперационные связи, возможности задействования управленческого ресурса для того, чтобы выходить на необходимые для нас решения", - подчеркнул Роман Головченко.
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