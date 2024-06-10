Головченко заявил, что нужно ставить амбициозные задачи в сотрудничестве с Воронежской областью

Проводились три заседания в формате видеоконференции. Я думаю, надо уходить от этой практики. Надо уточнять задачи, корректировать отдельные вещи, потому что жизнь динамична, появляется что-то новое. Весь этот объем задач должна выполнять рабочая группа. Я бы предложил определиться с приемлемыми датами и провести очное заседание.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси