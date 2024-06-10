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Головченко заявил, что нужно ставить амбициозные задачи в сотрудничестве с Воронежской областью

Необходимо не просто продолжать поддерживать динамику, но и ставить амбициозные задачи. Об этом заявил премьер Роман Головченко на встрече в правительстве с губернатором Воронежской области. Этот год дает основания для хорошего настроения, оценивая общую торговлю и совместные проекты. А вот динамику развития связывают с активностью совместной рабочей группы по торгово-экономическому сотрудничеству.

Проводились три заседания в формате видеоконференции. Я думаю, надо уходить от этой практики. Надо уточнять задачи, корректировать отдельные вещи, потому что жизнь динамична, появляется что-то новое. Весь этот объем задач должна выполнять рабочая группа. Я бы предложил определиться с приемлемыми датами и провести очное заседание.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси

Спектр наших интересов широк - от строительства и сельского хозяйства до поставок коммунальной техники и электробусов.

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