Головченко заявил о восстановлении ситуации с экспортом в Беларуси

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси: Каждое из 8 тыс. крупных предприятий мы мониторим еженедельно. Владеем ситуацией по каждому из них. Мы видим, что весь комплекс ограничений - санкции, логистика, расчеты - создает серьезные проблемы для любого предприятия. Но я считаю, что то, как мы справляемся с этими вызовами, - очень достойный результат.