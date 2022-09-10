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Головченко заявил о восстановлении ситуации с экспортом в Беларуси
Экспорт Беларуси восстанавливается. Начиная с июня прирост составил уже 8 %. Каждый месяц улучшается и внешнеторговое сальдо. За 7 месяцев оно составило 2 миллиарда 300 миллионов долларов. По августу планируют еще плюс полмиллиарда.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси: Каждое из 8 тыс. крупных предприятий мы мониторим еженедельно. Владеем ситуацией по каждому из них. Мы видим, что весь комплекс ограничений - санкции, логистика, расчеты - создает серьезные проблемы для любого предприятия. Но я считаю, что то, как мы справляемся с этими вызовами, - очень достойный результат.
Существенно нарастил объемы кредитования экспорта Банк развития. Уже направлено более миллиарда рублей для государственных и частных предприятий. При этом критерии доступа и получения займов упростили. Также деньги можно брать и под новый товар.
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