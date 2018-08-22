Гомельская область в шаге от завершения уборочной

Работы закончены на 95 процентах площадей. Намолочено 575 тысяч тонн урожая. К концу уборочной показатель прирастет еще примерно на 35 тысяч тонн. Точка поставлена в Хойниках и Лельчицах. К слову, урожай гречки обещает 100-процентное закрытие потребностей региона. Активно идет уборка кукурузы на силос. Заготовлено уже 130 тысяч тонн.