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Гомельская область в шаге от завершения уборочной

Работы закончены на 95 процентах площадей. Намолочено 575 тысяч тонн урожая. К концу уборочной показатель прирастет еще примерно на 35 тысяч тонн. Точка поставлена в Хойниках и Лельчицах. К слову, урожай гречки обещает 100-процентное закрытие потребностей региона. Активно идет уборка кукурузы на силос. Заготовлено уже 130 тысяч тонн.

Наряду с уборочной в регионе проходит и посевная. К примеру, семена рапса техника уже заложила на 30 тысячах гектаров. До конца месяца работы с этой культурой завершат. 

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