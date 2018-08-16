Гомельские аграрии приступили к уборке кукурузы

На белорусские поля вышли кукурузоуборочные комбайны. Пионерами стали гомельские аграрии: к уборке кормовой культуры приступили на 2 недели раньше обычного. Для этого подготовили десант из 600 единиц спецтехники. Убрать предстоит 245 тысяч гектаров кукурузы на силос и 60 тысяч гектаров - на зерно. Не взирая на засуху, в отличие от колосовых эта культура оказалась в выигрыше. В некоторых хозяйствах урожайность доходит до полутысячи центнеров с гектара, в высоту растения достигают 4 метров.