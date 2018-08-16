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Гомельские аграрии приступили к уборке кукурузы
На белорусские поля вышли кукурузоуборочные комбайны. Пионерами стали гомельские аграрии: к уборке кормовой культуры приступили на 2 недели раньше обычного. Для этого подготовили десант из 600 единиц спецтехники. Убрать предстоит 245 тысяч гектаров кукурузы на силос и 60 тысяч гектаров - на зерно. Не взирая на засуху, в отличие от колосовых эта культура оказалась в выигрыше. В некоторых хозяйствах урожайность доходит до полутысячи центнеров с гектара, в высоту растения достигают 4 метров.
Всего в регионе под кукурузу отдано чуть более 300 гектаров. Поля были засеяны высокоурожайными семенами белорусского производства. Только в Гомельской области планируется заготовить более 4 миллионов тонн качественного силоса.
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