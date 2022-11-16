Поиск новых рынков,модернизация производства и импортозамещение. В непростое времяфлагманы белорусской промышленности научились работать не только стабильно, но и прибыльно. Экономика страны на подъеме. Положительное внешнеторговое сальдо составляет рекордные 4 миллиарда долларов. А это, уверены специалисты, далеко не предел. Развиваются и другие сферы общественной жизни. Год исторической памяти стал стимулом для масштабной работы по сохранению правды о нашем прошлом. Как все эти аспекты реализуются в Гомеле - узнал Николай Скинтиян.

Гомельский химзавод: рекордный экспорт за последние 10 лет

Почти 276 миллионов долларов. Столько к концу года составит экспорт минеральных удобрений Гомельского химзавода. Кстати, это рекорд последних десяти лет. В новых условиях флагман максимально мобилизовал ресурсы. Как результат - рост всех экономических показателей.

Ключевой партнер - Россия

Рекордной будет и выручка - больше миллиарда рублей. Для предприятия это не предел, уверены, что смогут выйти на уровень даже выше. И все это не считая планов на масштабную модернизацию производства. Реализация продукции налажена успешно, ключевым партнером стала Россия. Причем именно партнером, а не просто рынком сбыта.

Мы все объемы заместили в основном российским рынком. Мы не конкурируем с российскими производителями, хотя их достаточно, мы, скорее, дополняем российскую продукцию. Мы получили разрешение на реализацию своей продукции в РФ… Дмитрий Черняков, директор Гомельского химзавода

"Гомсельмаш" - ведущий производитель сельхозтехники

Диверсификация, курс на импортозамещение, модернизация - рецепт успеха белорусской промышленности в непростое время. Полесский гигант "Гомсельмаш" завершает сезон с экспортом в 160 % к уровню прошлого года. Темпы производства растут, качество не страдает. Александр Подосинов работает на заводе почти полвека, сам наблюдал, как предприятие шло к успеху.

Очень большой прогресс, очень. Шагнули очень далеко. Раньше мы просто делали комбайны прицепные, сейчас выпускаем большие, с компьютерами, с навигаторами. Все удобства, только убирай урожай и поднимай нашу экономику. Александр Подосинов, токарь сборочно-сдаточного цеха ОАО "Гомсельмаш"

Импортозамещение и взаимовыручка

Планы по выпуску сложных технических узлов - важный шаг в сторону импортозамещения. Реализовать проект поможет Россия. А мы в свою очередь в долгу не останемся. Например, заводу "Ростсельмаш" санкции уже не помешают - гомельские коллеги помогут с комплектующими.





Мы поступили по-союзнически, по-партнерски, не стали на этом наживаться, хотя спокойно могли заместить объемы Ростсельмаша на российском рынке, но мы себя повели очень правильно и, конечно же, пришли Ростсельмашу на помощь. Ежемесячно порядка 50-60 комплектов изделий поставляем в Ростов. Роман Головченко, премьер-министр Беларуси

Сохранение исторической памяти

От успехов промышленности к исторической памяти. Масштабной работой по ее сохранению занимаются специалисты. Раскопки в Ченковском лесу под Гомелем открывают новые мрачные эпизоды прошлого. Во время Великой Отечественной фашисты орудовали здесь на протяжении двух лет. Место массовых расстрелов мирных жителей досконально исследуется.

Все работы только вручную. Ни один фрагмент останков не должен пострадать. 52-й поисковый батальон будет работать, пока позволяет погода. Весной раскопки возобновятся.

Всего удалось обнаружить останки примерно тысячи человек. И это, уверены специалисты, не предел.

Если говорить про этот год, с апреля мы работаем с 52-м батальоном ВС Республики Беларусь. Порядка 260 костных останков было обнаружено, направлено на медико-криминалистическую экспертизу, но это не все, потому что еще два захоронения у нас в работе. Александр Шинкарев, зампрокурора Гомельского района