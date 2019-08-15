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Гомельский регион в уборочной вышел на финишную прямую

Осталось убрать около 17 процентов площадей. В лидерах - семь южных районов. Там аграрии убрали зерновые и зернобобовые культуры более чем на 90 процентах площадей. С хозяйств, где поля уже убраны, технику перебрасывают на оставшиеся участки. В этом году хорошие темпы уборки в регионе показывают газомоторные комбайны. На гомельских полях их восемь. Техника работает быстрее дизельных аналогов. При этом она более экологична и экономична для сельхозпредприятий. Для дозаправки на местах работают специальные передвижные станции.

В целом план по заготовке зерна в Беларуси выполнен более чем на 80 процентов. По прогнозу, уборочная в стране должна завершиться до конца августа.

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