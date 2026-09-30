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"Гомсельмаш" на "ИННОПРОМе": качество и перезагрузка китайского направления

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Гость выездной студии на полях "ИННОПРОМа", генеральный директор ООО "Гомсельмаш" Виталий Шелег рассказал о приоритетах компании.

По его словам, ставка делается не на количество, а на качество, но планку 2025 года по контрактам предприятие снижать не собирается. Главный интерес сейчас связан с кормоуборочной техникой, а среди экспортных направлений особое внимание уделяется Казахстану и возможной перезагрузке совместного производства с Китаем (подробности в видео).

Разделы:

ЭкономикаЭкономика

Теги:

экономикаИННОПРОМ Беларусь
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