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Гомсельмаш: о перспективах машиностроительного гиганта Беларуси
Четверть века упорного труда и достижений. Ровно столько прошло с момента выпуска первого в стране зерноуборочного комбайна. В период, когда экономика вставала на ноги после развала Советского Союза, глава государства вместе с конструкторами Гомсельмаша принял судьбоносное решение в пользу импортозамещения. И такой риск оправдал себя. Как итог - целая линейка отечественных комбайнов мирового уровня. О перспективах машиностроительного гиганта Николай Скинтиян.
Александр Шантыко - директор научно-технического центра комбайностроения завода "Гомсельмаш". Руководитель хорошо знает, с чего все начиналось. До 1996-го предприятие выпускало лишь кормоуборочные машины. Новые вызовы стали испытанием на прочность.
Безусловно, в любом деле, особенно в таком сложном, при создании сложных машин, всегда бывают проблемы, но они решались очень быстро, оперативно, даже ночью! Надо было что-то делать – ночью делали, и утром машина уже была в поле. В таком режиме работали, как в военное время.
О том, как начиналось белорусское комбайностроение, вспоминал и Александр Лукашенко во время рабочей поездки в агрогородок Тихиничи. 25 лет назад Президент и Сергей Федорович – сейчас генеральный конструктор Гомсельмаша - приняли принципиальное, но тогда очень сложное решение – создать свой зерноуборочный комбайн. Тогда многие крутили у виска, мол, это невозможно. А сегодня в полях новая зерноуборочная самоходка КЗС-3321 - флагман аграрного холдинга.
"Гомсельмаш" испытывает комбайны виртуально
Всего за 20 с лишним лет завод перешел от производства машин старого поколения к созданию линейки суперкомбайнов мирового уровня. Технология их проектирования совершенствуются и сейчас.
С помощью суперсовременного софта конструкторы моделируют технологические процессы - обмолот зерна, его транспортировку в бункеры, очистку и многое другое. То, ради чего раньше приходилось проводить испытания в полях, сейчас можно сделать в офисе. При этом без потерь для качества.
Механосборочный корпус № 1 создает редукторы – необходимые элементы для любого комбайна. На 98 % они состоят из деталей собственного производства. Гордость цеха – современные обрабатывающие центры. Оборудование позволяет достигать точности до микрон.
Дальше наша продукция, в частности редукторы, идет на любой комбайн Гомсельмаш. Здесь производится около 200 наименований редукторов. Агрегаты являются особо точными и технологичными.
Ежесуточно с конвейера сходит не менее 10 зерноуборочных комбайнов
Самый горячий цех предприятия - сборочно-сдаточный. Прямо сейчас здесь собирают одновременно 4 модели машин - заказ из России и Казахстана. Ежесуточно с конвейера отправляется не менее 10 зерноуборочных комбайнов.
Ежедневно не менее 80 человек остаются в продленную смену для выполнения данного задания, тем самым обеспечивая благосостояние своих семей. Средняя зарплата на заводе - 1,5 тысячи рублей. Те, кто работает сверхурочно, получают 2 тысячи и более.
На сборку такого КЗС-2124 уходит в среднем 4-5 дней. Его особенность - высочайшая производительность - 21 кг зерна в секунду и 24 т/ч.
Комбайны "Гомсельмаш" 25 лет в полях
Внутри комбайна - как в космическом корабле. Здесь есть видеонаблюдение за рабочими зонами, аудиосистема, холодильник с функцией подогрева, USB-разъем, бортовой компьютер с сенсорным монитором. Более того, он может работать беспилотно.
Сегодня белорусские комбайны работают в полях России, Казахстана, Украины, Молдовы, Узбекистана и Грузии. Активно осваивается Африканский регион - есть поставки в Зимбабве. А еще планы - покорить Европу. Портфель заказов на этот год был укомплектован еще в первом квартале, на следующий уже формируется.
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