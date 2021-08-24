Гомсельмаш: о перспективах машиностроительного гиганта Беларуси

Четверть века упорного труда и достижений. Ровно столько прошло с момента выпуска первого в стране зерноуборочного комбайна. В период, когда экономика вставала на ноги после развала Советского Союза, глава государства вместе с конструкторами Гомсельмаша принял судьбоносное решение в пользу импортозамещения. И такой риск оправдал себя. Как итог - целая линейка отечественных комбайнов мирового уровня. О перспективах машиностроительного гиганта Николай Скинтиян.

Александр Шантыко - директор научно-технического центра комбайностроения завода "Гомсельмаш". Руководитель хорошо знает, с чего все начиналось. До 1996-го предприятие выпускало лишь кормоуборочные машины. Новые вызовы стали испытанием на прочность.











Безусловно, в любом деле, особенно в таком сложном, при создании сложных машин, всегда бывают проблемы, но они решались очень быстро, оперативно, даже ночью! Надо было что-то делать – ночью делали, и утром машина уже была в поле. В таком режиме работали, как в военное время. Александр Шантыко, директор научно-технического центра комбайностроения ОАО "Гомсельмаш"





О том, как начиналось белорусское комбайностроение, вспоминал и Александр Лукашенко во время рабочей поездки в агрогородок Тихиничи. 25 лет назад Президент и Сергей Федорович – сейчас генеральный конструктор Гомсельмаша - приняли принципиальное, но тогда очень сложное решение – создать свой зерноуборочный комбайн. Тогда многие крутили у виска, мол, это невозможно. А сегодня в полях новая зерноуборочная самоходка КЗС-3321 - флагман аграрного холдинга.





"Гомсельмаш" испытывает комбайны виртуально

Всего за 20 с лишним лет завод перешел от производства машин старого поколения к созданию линейки суперкомбайнов мирового уровня. Технология их проектирования совершенствуются и сейчас.



С помощью суперсовременного софта конструкторы моделируют технологические процессы - обмолот зерна, его транспортировку в бункеры, очистку и многое другое. То, ради чего раньше приходилось проводить испытания в полях, сейчас можно сделать в офисе. При этом без потерь для качества.



Механосборочный корпус № 1 создает редукторы – необходимые элементы для любого комбайна. На 98 % они состоят из деталей собственного производства. Гордость цеха – современные обрабатывающие центры. Оборудование позволяет достигать точности до микрон.











Дальше наша продукция, в частности редукторы, идет на любой комбайн Гомсельмаш. Здесь производится около 200 наименований редукторов. Агрегаты являются особо точными и технологичными. Николай Лапко, начальник технологического бюро механосборочного корпуса № 1 ОАО "Гомсельмаш"





Ежесуточно с конвейера сходит не менее 10 зерноуборочных комбайнов



Самый горячий цех предприятия - сборочно-сдаточный. Прямо сейчас здесь собирают одновременно 4 модели машин - заказ из России и Казахстана. Ежесуточно с конвейера отправляется не менее 10 зерноуборочных комбайнов.











Ежедневно не менее 80 человек остаются в продленную смену для выполнения данного задания, тем самым обеспечивая благосостояние своих семей. Средняя зарплата на заводе - 1,5 тысячи рублей. Те, кто работает сверхурочно, получают 2 тысячи и более. Дмитрий Шкварков, начальник сборочно-сдаточного цеха ОАО "Гомсельмаш"





На сборку такого КЗС-2124 уходит в среднем 4-5 дней. Его особенность - высочайшая производительность - 21 кг зерна в секунду и 24 т/ч.





Комбайны "Гомсельмаш" 25 лет в полях





Внутри комбайна - как в космическом корабле. Здесь есть видеонаблюдение за рабочими зонами, аудиосистема, холодильник с функцией подогрева, USB-разъем, бортовой компьютер с сенсорным монитором. Более того, он может работать беспилотно.

Сегодня белорусские комбайны работают в полях России, Казахстана, Украины, Молдовы, Узбекистана и Грузии. Активно осваивается Африканский регион - есть поставки в Зимбабве. А еще планы - покорить Европу. Портфель заказов на этот год был укомплектован еще в первом квартале, на следующий уже формируется.

