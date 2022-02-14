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Гомсельмаш планирует в 2022 году поставить технику в Африку более чем на $3 млн

Гомсельмаш поставит продукцию в страны Африки на сумму более 3 миллионов долларов. Наша компания представила свою продукцию и ее экспортный потенциал на выставке EXPO 2020, которая проходит в Дубае. В рамках мероприятия стороны подписали документ о двустороннем сотрудничестве. На площадке белорусского павильона также прошли деловые переговоры между представителями Гомсельмаша, деловых кругов ОАЭ и других стран.

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