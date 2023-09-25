Предприятие "Гомсельмаш" прорабатывает новые рынки сбыта, сообщил гендиректор. В активной стадии сейчас Африканский континент. В частности, обсуждаются поставки в Нигерию, Экваториальную Гвинею. На финишной - контракт с Зимбабве.

Что касается объемов производства, вплоть до конца следующего года программа сформирована - в планах выйти на 3,5 тысячи машин. По итогам восьми месяцев темпы роста 140 процентов, такую же динамику показывают и внешние поставки.