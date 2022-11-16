"Горизонт" за 5 лет увеличил объем экспорта более чем в 3 раза

Производство работает под заказ. Продукция отправляется в 18 стран. Самый главный рынок - Россия, однако отгрузки идут и на дальнее зарубежье. Самые ходовые товары - телевизоры и микроволновки.



В декабре начнется серийное производство ноутбуков. В следующем году "Горизонт" планируется выпустить 80 моделей.