ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

"Горизонт" за 5 лет увеличил объем экспорта более чем в 3 раза

Производство работает под заказ. Продукция отправляется в 18 стран. Самый главный рынок - Россия, однако отгрузки идут и на дальнее зарубежье. Самые ходовые товары - телевизоры и микроволновки.

В декабре начнется серийное производство ноутбуков. В следующем году "Горизонт" планируется выпустить 80 моделей.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все