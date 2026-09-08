Горлов: Качество белорусского продовольствия за рубежом отдельно доказывать не нужно

Продукты и товары "Сделано в Беларуси" - гарант качества, натурального состава и доступности не только в наших широтах, но и в зарубежных странах. Темп роста валовой продукции сельского хозяйства составляет 113% к уровню прошлого года. Планы на этот год: превзойти рекордный уровень в 10 млрд долларов экспорта продовольствия. И мы к этому идем, уже примерно на четверть выросла валютная выручка от продаж.

Беларусь сохраняет высокую планку и востребованность товаров на мировом рынке. Реализация сливочного масла также выходит на положительную динамику, ранее продукт накапливался на складах. В качестве конкретного примера - Слуцкий сыродельный комбинат. Предприятие за первое полугодие экспортировало практически 10 тыс. тонн сливочного масла.

Интерес к белорусской продукции за рубежом - высокий

От маленького завода с ручным трудом до одного из самых крупных агропромышленных комплексов в республике. Флагман отечественной молочной отрасли - Слуцкий сыродельный комбинат. За каждым этапом: строгий контроль и опыт мастеров, который превращает молоко в продукт высшего качества.

"На предприятие поступает молоко от коров, выращенных на собственных молочно-товарных фермах. Все молоко поступает, охлаждается, хранится. Далее происходит этап сепарирования и разделения молока на две фракции - ОБМ (обезжиренное молоко) и сливки. Сливки, полученные от данного молока, поступают на производство нашего сладкосливочного масла. Проходит этап пастеризации, далее сливки поступают в емкости, где проходит этап физического созревания. Естественно, проходит этап подогрева и подачи на маслоизготовитель непрерывного способа взбивания", - рассказала главный технолог производственного отдела Слуцкого сыродельного комбината Кристина Ефимцева.

Коэффициент создания качественного сливочного масла таков: 2 килограмма сливок и 20 килограммов молока. А основные показатели жирности здесь - от 70 до 82,5%. И отмечу, здесь на сыродельном комбинате ежедневно производится порядка 25 тонн продукта - это три самых известных бренда.

Система полностью автоматизирована, а технология безотходная: сливки идут на масло, а обезжиренное молоко - на сушку. К слову, на комбинате производят не только обычное, но и безлактозное сливочное масло.

Кристина Ефимцева, главный технолог производственного отдела Слуцкого сыродельного комбината:

"В процессе производства масла вносится фермент лактаза, который расщепляет лактозу, и мы получаем безлактозное сладкосливочное масло. Выбор жирности зависит лишь от предпочтений самого потребителя, что он выберет. Вкусовой профиль останется тот же".

Слуцкий сыродельный комбинат сотрудничает с партнерами из 34 стран. "В том числе экспортируем и масло. Масло является на сегодня нашим приоритетным продуктом. За первое полугодие 2026 года было продано 9,9 тыс. тонн масла. Традиционно основным нашим партнером является Российская Федерация. Туда мы отправили более 6 тыс. тонн масла. Также это Узбекистан, Казахстан, Азербайджан и все страны СНГ и ЕАЭС. В этом году мы первые, наверное, в Беларуси осуществили крупную поставку масла в Индию, порядка 2 тыс. тонн. Также попробовали экспортировать в Египет, Либерию. И сегодня разрабатываем план поставок в Индонезию", - отметила ведущий специалист отдела по внешнеэкономической деятельности Слуцкого сыродельного комбината Светлана Жукова.

Слуцкий сыродельный комбинат выпускает еще ряд молочных продуктов: сыры твердые, мягкие, плавленые, а также мороженое, майонез, цельномолочную продукцию и сухие молочные продукты. Объемы производства позволяют закрыть не только потребности внутреннего рынка, но и отправить на экспорт.

В республике же ситуация с экспортом сливочного масла в зарубежные страны вышла на положительную динамику. Остатки на складах значительно уменьшаются. И это притом, что производство молока увеличилось практически на 3% по сравнению с прошлым годом. Положительная динамика прослеживается еще и потому, что Беларусь расширила географию стран-партнеров. Сейчас Беларусь продает не только в страны СНГ, но и за их пределы.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Юрий Горлов заявил, что качество белорусской продукции за рубежом уже не нужно отдельно доказывать. По его словам, в этом и прошлом году глава государства серьезно критиковал ведомство за запасы сливочного масла. Министр рассказал, что на начало года остатки были значительными, но затем запасы сократили примерно на 10 тыс. тонн: сейчас масла продают больше, чем производят. За пределы СНГ продукт идет в африканские страны, Индонезию, которую недавно посещала делегация, и в целом в Центральную Азию. По оценке Горлова, продукция востребована и продается хорошо.

Первоочередная задача продсферы - закрыть потребности внутреннего рынка. Однако расширение экспортных поставок - показатель качества, конкурентоспособности и имиджа Беларуси на мировой арене.