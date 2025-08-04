Горлов: В 2025 году урожайность зерновых и зернобобовых культур выше, чем в 2024-м

Как оценивает темпы уборочной в Беларуси профильный министр? Удается ли аграриям договориться с небесной канцелярией и оправдала ли себя стратегия в пользу озимых культур? О видах на урожай рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов.

"Буквально на текущей неделе мы будем подходить к завершению уборки рапса. Соответственно, большинство комбайнов будет переброшено на уборку зерновых и зернобобовых", - рассказал глава Минсельхозпрода.

"Мы видим по урожаю, что в 2025 году урожайность зерновых и зернобобовых на порядок выше, чем в 2024-м. Это отмечают все специалисты. Во всех областях отмечается, что урожайность будет выше прошлогоднего. По рапсу урожайность чуть ниже прошлогоднего, но, тем не менее, в совокупности на утро мы намолотили 3 млн т", - отметил Юрий Горлов.

Юрий Горлов во время интервью news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6984a326-cf69-4048-a45e-cf7baea74715/conversions/f0c76335-ec3e-43a1-b4be-4dc99ecf68d2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6984a326-cf69-4048-a45e-cf7baea74715/conversions/f0c76335-ec3e-43a1-b4be-4dc99ecf68d2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6984a326-cf69-4048-a45e-cf7baea74715/conversions/f0c76335-ec3e-43a1-b4be-4dc99ecf68d2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6984a326-cf69-4048-a45e-cf7baea74715/conversions/f0c76335-ec3e-43a1-b4be-4dc99ecf68d2-xl-___webp_1920.webp 1920w

Механизаторы и руководители хозяйств неоднократно говорили, что дождь на урожайность особо не повлиял. Растениям нужна влага, и поэтому урожайность получилась выше прошлогодней. Это подтвердил министр.

"Благодаря дождям, которые проходили в июне и в июле, произошел налив зерна. За счет той влаги, которая у нас была, мы получаем большую урожайность зерна. Колос хороший. Зерно имеет большую массу, чем в 2024 году", - подчеркнул Юрий Горлов.