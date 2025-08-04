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Горлов: В 2025 году урожайность зерновых и зернобобовых культур выше, чем в 2024-м
Как оценивает темпы уборочной в Беларуси профильный министр? Удается ли аграриям договориться с небесной канцелярией и оправдала ли себя стратегия в пользу озимых культур? О видах на урожай рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов.
"Буквально на текущей неделе мы будем подходить к завершению уборки рапса. Соответственно, большинство комбайнов будет переброшено на уборку зерновых и зернобобовых", - рассказал глава Минсельхозпрода.
"Мы видим по урожаю, что в 2025 году урожайность зерновых и зернобобовых на порядок выше, чем в 2024-м. Это отмечают все специалисты. Во всех областях отмечается, что урожайность будет выше прошлогоднего. По рапсу урожайность чуть ниже прошлогоднего, но, тем не менее, в совокупности на утро мы намолотили 3 млн т", - отметил Юрий Горлов.
Механизаторы и руководители хозяйств неоднократно говорили, что дождь на урожайность особо не повлиял. Растениям нужна влага, и поэтому урожайность получилась выше прошлогодней. Это подтвердил министр.
"Благодаря дождям, которые проходили в июне и в июле, произошел налив зерна. За счет той влаги, которая у нас была, мы получаем большую урожайность зерна. Колос хороший. Зерно имеет большую массу, чем в 2024 году", - подчеркнул Юрий Горлов.
Полную версию смотрите в "Актуальном интервью" 5 августа на "Первом информационном", а также на сайте news.by и мультимедийном портале videobel.by.