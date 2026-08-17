Горлов: Валютная выручка от экспорта продуктов может достигнуть 11 млрд долларов по итогам 2026 года

Валютная выручка от экспорта сельскохозяйственной продукции по итогам 2026 года может составить более 11 млрд долларов, превзойдя таким образом прошлогодний показатель. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов, сообщила БЕЛТА.

"В 2025 году экспортная выручка от продажи белорусских продуктов составила более 10 млрд долларов. По итогам 2026 года мы должны подойти к 11 млрд долларов и больше", - заявил Юрий Горлов. По словам главы Минсельхозпрода, на это указывает поступление валютной выручки от продаж, где темп роста составляет более 125 % к уровню 2025 года.

Министр констатировал, что интерес к белорусской продукции во многих странах мира остается высоким. "Чтобы еще больше зарабатывать, нужно еще больше производить и продавать", - добавил он.

Юрий Горлов также обратил внимание, что ранее глава государства критиковал недостаточно высокие темпы продаж белорусского сливочного масла за рубежом. По словам министра, с этого года наблюдается значительное снижение количества остатков этой продукции. С июня складские запасы снизились примерно на 10 тыс. т.

Фото: magnific.com