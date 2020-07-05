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Горно-обогатительная фабрика в Петрикове готова к полноценной работе
Здесь произвели первые тонны высококачественных удобрений. Строительство горно-обогатительного комбината - самый масштабный инвестпроект Беларуськалия. На предприятии будут выпускать полтора миллиона тонн удобрений в год с возможностью нарастить в 2 раза. Это существенно в общем объеме производства. Строительство всех объектов комбината будет завершено в следующем году. А в 2023 предприятие выйдет на проектную мощность полтора миллиона тонн удобрений в год. Напомним, Беларуськалий - один из крупнейших производителей и экспортеров калийных удобрений в мире.
О том, как строительство горно-обогатительного комбината повлияло на развитие небольшого Петрикова, какие открылись перспективы и почему в короткое время город прирос на 2 тысячи жителей, а долгое время невостребованный роддом вновь готовится встречать молодых петриковчан, расскажем сегодня в постоянной рубрике "Главного эфира""Место для жизни" в 9 вечера.
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