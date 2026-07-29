Горнолыжный комплекс "Логойск" продан на аукционе. Напомним, его выставляли на торги три раза. Дважды покупателей не находилось. За это время он подешевел на 10 млн рублей - до 14 млн.

Комплекс закрылся по завершении зимнего сезона в этом году после 22 лет работы. Покупатель должен оплатить эту сумму в течение 20 дней, после чего ему будет передано имущество.

Кто именно стал новым владельцем комплекса, пока не раскрывают. При этом для нового собственника есть условие: нужно сохранить целевое назначение объектов и земельных участков, а также обеспечить доступность для всех.

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