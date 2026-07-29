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Горнолыжный комплекс "Логойск" продан на аукционе

Горнолыжный комплекс "Логойск" продан на аукционе. Напомним, его выставляли на торги три раза. Дважды покупателей не находилось. За это время он подешевел на 10 млн рублей - до 14 млн.

Комплекс закрылся по завершении зимнего сезона в этом году после 22 лет работы. Покупатель должен оплатить эту сумму в течение 20 дней, после чего ему будет передано имущество.

Кто именно стал новым владельцем комплекса, пока не раскрывают. При этом для нового собственника есть условие: нужно сохранить целевое назначение объектов и земельных участков, а также обеспечить доступность для всех.

Фото БЕЛТА

Разделы:

ЭкономикаТуризмТорговля

Теги:

Логойскаукционгорнолыжный комплекс
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