"Город рыбаков, купцов и творцов" - так характеризуют Астрахань путеводители

"Город рыбаков, купцов и творцов" - так емко характеризуют Астрахань путеводители. И если рыбаков зимой еще поискать нужно, о своем творческом потенциале южный регион России заявляет с порога.

Культурный и исторический центр Нижнего Поволжья с собственным кремлем в сердце города привлекает туристов, а вот истинный колорит всему региону задает география: здесь Волга распадается на множество рукавов и открывает выход в Каспийское море. На западе - Калмыкия, на востоке - Казахстан. Но дружбу здесь расстоянием не меряют.

У дружбы Беларуси с портовой Астраханью, что на юге России, история давняя. Точки соприкосновения нашли еще на пороге двухтысячных. Начали с выстраивания гуманитарных мостов. Их прочность зеркалит с экономикой сегодняшнего дня, которая не ограничивается лишь рекордным товарооборотом.

Астрахань - центр международного транспортного коридора "Север - Юг", что обеспечивает связь между Россией и Индией через иранские порты. Астраханский участок - это шесть портовых площадок, пять берут начало в городской черте Волги.

Астраханский морской порт стал альтернативным вариантом поставки товаров из и в Беларусь, когда балтийские порты отказались работать с нами из-за санкций. Переживали, что останемся без запчастей или техники, но техника (даже автомобили!) приезжает. Сначала в Астрахань через водный рукав, затем наземным транспортом в Беларусь.

А белорусские товары через Астрахань идут в Иран, Ирак и Объединенные Арабские Эмираты. Переправляют даже карьерные самосвалы! Наши грузы составляют десятую часть в объемах перевалки через астраханский порт.

Фильм АТН "Астрахань. Наш путь на Каспий" смотрите ЗДЕСЬ.

