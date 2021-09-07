Горячую линию по выявлению барьеров создают в ЕАЭС

Горячую линию для бизнеса по выявлению барьеров создают в ЕАЭС. Сервис позволит не только передавать обращения в онлайн-режиме, но и отслеживать ход их рассмотрения. Необходимый инструмент уже существует, сейчас его модернизируют. В ЕАЭС работе по устранению барьеров уделяется пристальное внимание - за прошлый год их было ликвидировано 12. Еще 3 ограничения участницы "пятерки" устранили по собственной инициативе.