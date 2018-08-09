Госатомнадзор рассмотрит все рекомендации европейских экспертов по итогам стресс-тестов Белорусской АЭС

Евросоюз одобрил результаты испытаний. Эксперты рекомендовали белорусским коллегам изучить сейсмическую активность региона, провести комплексную оценку для станции и выработать слаженность действий во время погодной и сейсмической нестабильности, так как в 1908 году в Беларуси наблюдалось землетрясение. Также нашей стороне предложили установить некоторое дополнительное оборудование по бесперебойной подаче электроэнергии и откачке воды. Все эти рекомендации никак не влияют на возведенную часть АЭС и требуют незначительных доработок, отметил глава делегации офиса по ядерному регулированию в Великобритании.