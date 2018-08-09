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Госатомнадзор рассмотрит все рекомендации европейских экспертов по итогам стресс-тестов Белорусской АЭС
Евросоюз одобрил результаты испытаний. Эксперты рекомендовали белорусским коллегам изучить сейсмическую активность региона, провести комплексную оценку для станции и выработать слаженность действий во время погодной и сейсмической нестабильности, так как в 1908 году в Беларуси наблюдалось землетрясение. Также нашей стороне предложили установить некоторое дополнительное оборудование по бесперебойной подаче электроэнергии и откачке воды. Все эти рекомендации никак не влияют на возведенную часть АЭС и требуют незначительных доработок, отметил глава делегации офиса по ядерному регулированию в Великобритании.
Стресс-тесты Беларусь провела на добровольной основе. Международные эксперты высоко оценили степень безопасности станции. Отметили системы пассивного отвода остаточного тепла, наличия ловушки расплава, несколько уровней глубинной защиты, которые могут предотвратить серьезные аварии, а также наличие полноценного компьютерного симулятора, который позволяет спрогнозировать ЧП и обучить персонал устранять его.
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