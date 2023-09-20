Госдолг США впервые превысил 33 трлн долларов

Новый рекорд госдолга США. Он впервые превысил 33 триллиона долларов, отмечается на сайте Минфина страны. Это очередной потолок. Накануне был июньский - 32 триллиона. Тогда же Джо Байден подписал закон о приостановке действия потолка госдолга до 1 января 2025 года, и это позволило стране избежать дефолта. Со 2 января 2025-го лимит увеличат. Чтобы принять документ, республиканцы и демократы пришли к компромиссу о сокращении федеральных расходов на два года.