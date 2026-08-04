Гособлигации в белорусских рублях, цифровые токены и акции: как устроен фондовый рынок Беларуси

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В июне 2026 года Минфин объявило о начале размещения дебютного выпуска государственных интернет-облигаций в белорусских рублях. Объем 50 млн рублей. И здесь две новации. Во-первых, валюта - белорусские рубли. Ранее для населения Минфин выпускал бумаги только в иностранной валюте. Во-вторых, возможность быстрой покупки через мобильное приложение банков. Это шаг в направлении развития беларусского фондового рынка.

Какие инструменты, помимо гособлигаций, доступны беларусам уже сегодня? Как в эту систему встраивается наш уникальный рынок цифровых токенов? И как заработать на фондовом рынке? Подробности смотрите в проекте "ПроДеньги с Александром Егоровым".

Если перефразировать известный афоризм, банк - это место, где вам одолжат зонтик в ясную погоду и отнимут его, как только начнется дождь. А фондовый рынок - это океан, где вы сами учитесь управлять своим кораблем. Все в той или иной мере слышали о фондовом рынке. Или видели в фильмах людей, которые держат у уха 3-4 телефонных трубки и громко кричат "покупаю" или "продаю". Но какой этот рынок в реальности? И главное, что он из себя представляет в Республике Беларусь?

Прежде чем мы начнем анализировать сложные рыночные процессы, давайте посмотрим, как вообще устроен фондовый рынок.

Факт Историки сходятся во мнении, что первый в мире полноценный фондовый рынок зародился в самом начале XVII века в Амстердаме. Именно тогда была создана знаменитая голландская Ост-Индская компания. В те времена торговые путешествия за пряностями в Индию могли принести огромный доход, но были смертельно опасными. Корабли тонули в штормах или подвергались нападению пиратов. Ни один даже самый богатый купец не мог позволить себе снарядить экспедицию в одиночку. Риск потерять все был слишком велик. И тогда была придумана гениальная вещь: стоимость экспедиции была разделена на тысячи мелких долей, любой желающий мог внести небольшую сумму и получить бумагу, подтверждающую его долю в общем деле. Если корабль тонул, инвестор терял лишь малую часть своих денег. Но если он возвращался с грузом мускатного ореха и перца, прибыль делилась пропорционально купленным долям. Так родились первые в мире акции. Амстердамская биржа стала первой площадкой, где эти доли начали свободно перепродавать.

Что важно, именно благодаря развитию фондового рынка случилась промышленная революция в Англии. До промышленной революции мировая экономика росла в среднем на 0,1-0,5 % в год. Более того, весь рост съедался ростом населения. После промышленной революции началось ускорение темпов мирового роста. И мы имеем последние 100 лет более 3 % роста ежегодно. Все те блага, которые нам доступны сейчас, - во многом результат изобретения фондового рынка.

И сегодня, спустя более чем 4 столетия, суть рынка не изменилась. Это по-прежнему организованная площадка, где те, кому нужны деньги для развития дела, встречаются с теми, кто хочет заставить свои сбережения работать. И держится эта финансовая машина на двух основных инструментах - долевых и долговых ценных бумагах.

Первый инструмент - прямой наследник тех самых голландских долей - это акции. Покупая акцию предприятия, вы приобретаете крошечную долю в его бизнесе и становитесь его совладельцем. Растет бизнес, увеличивается его прибыль, растет и стоимость вашей акции, а вы получаете право на часть этой прибыли в виде дивидендов. Но помните, акция - это инструмент с переменной доходностью. Если дела у компании пойдут плохо, ее бумаги могут упасть в цене. А дивиденды обнулятся. Такое случается даже с успешными компаниями. И здесь решение за конкретным человеком - ждать улучшения ситуации в компании или продавать акции и фиксировать убытки. Именно такую ситуацию прекрасно описывает цитата Уоррена Баффета. "Рынок ценных бумаг - это инструмент перераспределения денег от нетерпеливых к терпеливым".

Второй инструмент - это облигации. И они устроены принципиально иначе. Это классический инструмент, долговой инструмент. Покупая облигацию, вы не становитесь совладельцем бизнеса. Вы просто даете эмитенту, например, государству или крупному предприятию деньги в долг под заранее известный процент.

У облигаций всегда есть четкий номинал. Например, в случае облигаций Министерства финансов - 200 белорусских рублей. Конкретный срок обращения, допустим, 3 года и купонный доход. Эмитент обязуется регулярно выплачивать вам этот процент, а в конце срока полностью вернуть номинал. Риски здесь существенно ниже, чем в акциях.

Кто обеспечивает работу этой сложнейшей системы в Беларуси? Ключевыми элементами инфраструктуры фондового рынка являются белорусская валютно-фондовая биржа и центральный депозитарий. На бирже в режиме реального времени проходят торги ценными бумагами по строгим правилам. Депозитарии - это место, где хранятся ценные бумаги в электронном виде. Вы не держите в руках бумажный лист с гербовой печатью. Все записи о том, что именно вы являетесь владельцем актива, надежно хранятся в защищенной электронной базе данных. Таким образом, современный фондовый рынок - это полностью прозрачная, жесткорегулируемая и высокотехнологичная инфраструктура.

Мировые тренды

Время, когда биржи были закрытыми элитарными клубами, безвозвратно ушло. Сегодня главным трендом планеты стала тотальная демократизация инвестиций. Главным драйвером этой демократизации выступили смартфоны и появление финтехплатформ. В США, в странах Европейского Союза доля розничных инвесторов, то есть обычных людей, торгующих со своих телефонов, в отдельные дни превышает 30 % от общего объема биржевых сделок.

Второй мощнейший мировой тренд - это цифровизация и токенизация реальных активов. Классический фондовый рынок начинает активно переплетаться с технологией блокчейн. Крупнейшие инвестиционные банки мира уже вовсю тестируют выпуски цифровых облигаций, которые существуют в виде смарт-контрактов. Это позволяет исключить из цепочки расчетов длинный ряд посредников, снизить транзакционные сдержки до сотых долей процента и ускорить проведение сделок с нескольких дней до считанных секунд.

Третья важнейшая тенденция - это уход от монополий доллара и евро на развивающихся рынках. Инвесторы по всему миру все чаще обращают внимание на долговые инструменты, номинированные в национальных валютах или валютах дружественных макрорегионов. Например, в странах БРИКС стремительно растет объем выпуска облигаций в национальных валютах. И этот поиск стабильности заставляет развивающиеся страны активно выстраивать собственные независимые финансовые контуры.

Общий мировой фондовый рынок составляет более 270 трлн долларов, или более 200 % мирового ВВП. Но несмотря на рост развивающихся стран, фондовый рынок США продолжает оставаться самым крупным. На долю американских площадок сейчас приходится 50 % от всего акционерного капитала планеты и 40 % всех облигаций. Этот феноменальный разрыв с остальным миром обеспечивается монополией США на технологическую революцию искусственного интеллекта.

В Нью-Йорк стремятся инвесторы и крупнейшие эмитенты со всего земного шара, поскольку именно здесь аккумулирована самая глубокая ликвидность. Американское право гарантирует жесткую защиту частной собственности.

Государственные ценные бумаги США составляют более 10 % мирового фондового рынка. Важнейшая макроэкономическая функция этого гигантского механизма заключается в том, что фондовый рынок США по сути связывает триллионы долларов. Огромная долларовая масса, непрерывно печатаемая ФРС, не выплескивается на потребительский рынок товаров и услуг, а связывается и запирается внутри активов вроде акций Nvidia или Apple, стоимость которых растет экспоненциально. Инвесторы со всего мира охотно покупают эти ценные бумаги, превращая свободную валюту в инвестиционный ресурс, что позволяет американской и глобальной экономике переваривать масштабную миссию без скатывания в разрушительную потребительскую инфляцию.

Опыт Беларуси

Как на этом глобальном фоне выглядит Республика Беларусь? Наш внутренний рынок имеет свою специфику, которая в том числе связана с особенностями функционирования национальной экономики. Если посмотреть на общий объем фондового рынка Беларуси, то по итогам 2025 года он составил 85 млрд рублей или 30 % ВВП. Но 60 % этого объема - это акции предприятий, которые практически не торгуются у нас в стране.

Акции государственных предприятий не продаются в силу подходов определенных главой государства - никакой бездумной приватизации, продажа госсобственности только стратегическим инвесторам и за честную рыночную цену. Здесь все понятно. Но почему не торгуются акции частных предприятий? Крупный частный бизнес в Беларуси, способный потянуть масштабные выпуски акций для продажи инвесторам, представлен в основном несколькими секторами: ретейл, девелопмент, промышленные предприятия и IT.

Торговые сети и застройщики предпочитают оставаться закрытыми семейными или холдинговыми структурами, привлекая долговое финансирование или задействуя накопленную прибыль. Сектор высоких технологий IT, который традиционно является главным драйвером оборота акций во всем мире, в Беларуси развивался обособленно в рамках юрисдикции Парка высоких технологий. И многие собственники изначально создавали юридические структуры в других странах США, Кипр, ЕС для привлечения венчурного капитала оттуда.

Таким образом, традиционным сегментом белорусского фондового рынка является рынок облигаций. Его можно условно разделить на три категории:

1. Облигации Министерства финансов

По сути, это государственный долг. Большая часть облигаций реализуется закрытым способом, например, юрлицам и банкам. Но есть и выпуски для физлиц. Ранее только в иностранной валюте, сейчас появились и в белорусских рублях.

2. Облигации банков

Большая часть облигаций реализуется также закрытым способом. Прежде всего, юридическим лицам, для которых эта покупка - хорошая альтернатива обычным депозитам.

3. Облигации предприятий

Есть биржевые облигации. Объем выпуска таких облигаций на рынке в 2025 году составил около 600 млн рублей. Основное требование к предприятию - наличие аудиторского заключения, два года прибыльной работы и размер чистых активов более 4,5 млн рублей.

В 2023 году появился еще один более простой инструмент для предприятий - депозитарная облигация. Это когда регистрацию осуществляет центральный депозитарий, а выпуск происходит в цифровом виде. Требований еще меньше. Но покупку таких облигаций обычному человеку не сделать. Только юридические лица или квалифицированные инвесторы смогут их купить. Объем выпуска таких облигаций за 2025 год составил около 720 млн белорусских рублей.

Но настоящим прорывом последних лет для Беларуси стало создание собственного, уникального для всего пространства СНГ рынка регулируемых цифровых токенов. Благодаря историческому Декрету Президента № 8 "О развитии цифровой экономики" в стране была создана легальная правовая песочница в рамках Парка высоких технологий. Токены предприятий на этой платформе работают по принципу цифровых облигаций. Белорусские заводы, торговые сети и строительные компании выпускают свои цифровые долговые обязательства, а обычные граждане могут инвестировать в них суммы буквально от 10 рублей. Но этот инструмент сопряжен с рисками, так как проверок предприятий никто не делает, и именно поэтому в 2025 году Парк высоких технологий существенно ужесточил правила выпуска и обращения токенов. Главное - защитить физических лиц от потери денег.

Выгодные вложения

Как эти знания применить на практике? Попробуем ответить, дав практическое описание того, как можно заработать на фондовом рынке. Начнем с облигаций Министерства финансов. Срок - 3 года, ставка - 9,5 %. Это же менее выгодно, чем облигации со ставкой в 14 %? И да, и нет. Если вы планируете держать у себя облигации 3 года, то, конечно, выгоднее положить ваши деньги в банковский депозит. Но облигации предусматривают возможность их обратного выкупа каждые полгода. То есть это аналог полугодового депозита с возможностью пролонгации. Плюс не надо платить подоходный налог с процента, в отличие от полугодового депозита. В итоге покупка облигаций выгоднее, чем любые аналогичные депозиты на рынке.

Второй пример. На рынке обращаются облигации коммерческих банков. Ставка по ним тоже ниже, чем ставки по депозитам. Но облигация - это инструмент, который можно как купить, так и продать. Соответственно, не обязательно держать облигацию весь срок у себя, на руках. Ее можно продать. Это аналог отзывного депозита, только под более высокий процент и без налогообложения дохода.

Третий пример. На рынке есть выпуски как биржевых, так и депозитарных облигаций юридических лиц, ставка по которым превышает 16-17 % годовых, что существенно выше ставок по депозитам. Но и риски в данном случае выше. Никакого гарантированного дохода со стороны государства или банка. Выбор, как всегда, за вами.

Отметим, что процесс покупки акций более сложный, чем покупка облигаций и требует ряда подготовительных шагов, которые необходимо пройти однократно. Во-первых, надо выбрать специализированную компанию-брокера, через которую вы планируете купить акции. Во-вторых, необходимо завести специальный счет, на котором акции будут учитываться. Дальше проще. Зашли через мобильное приложение брокера, посмотрели, что есть доступного на рынке и купили акцию.

Акции каких компаний доступны? Это зависит от момента времени, поскольку акции у нас не популярный вид ценных бумаг. И то количество доступных акций в конкретный момент времени ограничено.

Что с доходностью? Вы помните, мы говорили, что в отличие от облигаций, фиксированного дохода не предусмотрено. При этом есть два вида потенциального дохода. Первый - изменение стоимости акции. Например, вы купили по 100, компания показала впечатляющие результаты, и акции торгуются по 300. Продав свою акцию, вы получите 200 % дохода. Но может случиться обратная ситуация, и цена упадет. Второй доход в случае выплаты дивидендов. Вы как акционер получите свой кусок пирога. Но опять же, выплату дивидендов никто не гарантирует.

Какие компании торгуются сейчас на рынке? Государственные банки, строительные компании, компании пищевой промышленности.

Акции - это самый сложный из видов инвестирования. Нужно реально оценивать финансовое состояние и перспективы роста компаний. Но и потенциальный доход существенно выше облигаций. Полная доходность может превышать 25 % годовых.

Подводя итог нашему сегодняшнему разговору, давайте ответим на самый важный вопрос. Почему отечественный фондовый рынок сегодня становится реальной и крайне выгодной альтернативой классическим банковским вкладам? Банковский депозит - инструмент надежный и понятный, но его доходность жестко ограничена, в то время как биржи дают инвестору долгожданную свободу маневра.

Этот постепенный переход от пассивного хранения сбережений под подушкой к осознанному инвестированию - важнейший этап взросления всего нашего общества. Однако чтобы этот процесс развивался динамично и уверенно, важнейшей задачей государства остается обеспечение максимальной прозрачности фондового рынка и минимизация рисков для простых граждан. Только понятные правила игры, всесторонний аудит эмитентов и объективные национальные рейтинги позволят людям безбоязненно направлять капитал в реальный сектор, напрямую поддерживая белорусские рабочие места, новые технологии и силу нашего экспорта.

Чем шире круг людей, умеющих профессионально управлять своими сбережениями через прозрачные и надежные инструменты национального фондового рынка, тем более устойчивой становится вся наша экономическая система перед лицом любых внешних санкций и кризисов.