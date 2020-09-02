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Госпакет акций "Брестского пива" продан армянскому инвестору
У Брестского пивзавода новый хозяин. Госпакет акций производителя продан болгарской компании, входящей в армянский концерн Multi Group. Речь о без малого 90 % акций брестского завода. Сумма сделки - 6,6 миллиона рублей. Средства поступят в областной бюджет на условиях рассрочки - в течение десяти лет.
Договор гласит: новый собственник обязуется за это время инвестировать в модернизацию производства или пополнение оборотных средств не менее 25 миллионов рублей. Ближайшие 10 лет на предприятии не должно быть сокращений, а средняя зарплата не может опуститься ниже уровня прошлого года. И все это время новый акционер не вправе менять основной вид деятельности брестской компании. Ранее на заводе заявляли, что новый собственник планирует провести ребрендинг продукции, расширить ассортимент, в том числе минеральной воды и безалкогольных напитков. В рамках сделки инвестор также должен погасить долги завода. По итогам прошлого года эта сумма составила около 10 миллионов рублей.
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