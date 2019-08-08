Госпрограмма инновационного развития Беларуси дополнена новыми проектами

Более двух десятков объектов указом Президента включены в инновационную программу до 2020 года. Сферы абсолютно разные - от ноу-хау в фармацевтике, аграрных технологиях, производстве продуктов питания до апгрейда беспилотников и нововведений в тяжелой промышленности. В этом списке есть и весьма необычные инвестпроекты, например, строительство центра по разведению коз в Дзержинском районе. Надежда Сербиненко изучила список предприятий, которые попали в госпрограмму.

Мощную финансовую поддержкуполучат20 предприятий

Проектам, которые попали в госпрограмму инновационного развития Беларуси, во многом повезло. 20 предприятий получат мощную финансовую поддержку. Деньги будут направлены на обновление производств, закупку высокотехнологичного оборудования. Это в прямом смысле инвестиция в будущее.

На козьей ферме "ДАК" самое большое стадо коз в стране



Один из инвестиционных проектов реализовывается в Дзержинском районе на козьей ферме "ДАК". Сегодня здесь самое большое стадо коз в стране (около тысячи) и ремесленнический цех по производству козьего йогурта, творога и сыра. Это единственный отечественный производитель таких продуктов, представленный в крупных торговых сетях. Остальное импорт. Белорусы все еще привыкают к продуктам из козьего молока.

В планах хозяйства серьезно увеличить поголовье. С прошлого года началось строительство козоводческого центра. В инновационном комплексе расположится карусельная дойка, программа управления стадом, которая будет отслеживать продуктивность животных, также предусмотрено индивидуальное кормление. К каждой козе свой подход.





Благодаря таким технологиям Беларусь сможет выйти на лидирующие позиции по племенному разведению и производству козьей продукции в регионе. В планах даже выпуск первого в стране благородного сыра с белой плесенью - камамбера - из козьего молока.

Строительство козоводческого центра в Дзержинском районе - удачный пример государственно-частного партнерства

Фермеры, которые стали на ноги сами, теперь нуждаются в поддержке для дальнейшего развития. И государство такую поддержку предоставляет.





Инвестпроект призван вдохнуть в предприятие новую жизнь и повысить конкурентоспособность борисовского продукта.



Андрей Рыбак, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Подписанный указ он еще важен тем, что определяет проекты в реальном секторе, которые могут финансироваться из средств инновационного фонда. И это проекты, о которых мы говорили уже очень много, на слуху. Это Барановичский завод станкопринадлежностей, Оршанский инструментальный завод, Борисовский завод автогидроусилитель. Это то, о чем мы говорили, и важно, чтобы эти предприятия не просто поддерживались на плаву, а реально производил продукцию, которая могла бы быть конкурентоспособна".