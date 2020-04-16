3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Госстандарт: некоторые этапы сертификации можно провести онлайн или позже
Некоторые этапы сертификации продукции, услуг, систем менеджмента, персонала - в связи с эпидситуацией, можно провести онлайн или перенести на более поздний срок. Например, квалификационные экзамены сотрудников возможно проводить с использованием информационно-коммуникационных технологий. Для регистрации деклараций о соответствии продукции требованиям техрегламентов Евразийского экономического (Таможенного) союза субъектам хозяйствования предлагается воспользоваться информ-системой "Уведомительное декларирование" или отправить документы в электронном виде и позже по почте. Как отметили в Госстандарте, данные меры носят временный характер.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП
132 хомяка разбежались по самолету - рейс был остановлен
Смерти на железной дороге - под колеса поездов попали два пенсионера