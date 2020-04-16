Госстандарт: некоторые этапы сертификации можно провести онлайн или позже

Некоторые этапы сертификации продукции, услуг, систем менеджмента, персонала - в связи с эпидситуацией, можно провести онлайн или перенести на более поздний срок. Например, квалификационные экзамены сотрудников возможно проводить с использованием информационно-коммуникационных технологий. Для регистрации деклараций о соответствии продукции требованиям техрегламентов Евразийского экономического (Таможенного) союза субъектам хозяйствования предлагается воспользоваться информ-системой "Уведомительное декларирование" или отправить документы в электронном виде и позже по почте. Как отметили в Госстандарте, данные меры носят временный характер.