Гость "Панорамы" - глава Республиканской конфедерации предпринимательства Владимир Карягин

Всю неделю в стране посвятят белорусскому бизнесу. Старт Неделе предпринимательства дан сегодня. Более сотни мероприятий во всех регионах в программе предстоящих семи дней. С чем на большой форум придут предприниматели? Какие задачи в числе первоочередных для дальнейшего развития бизнеса? Об этом расскажет Владимир Карягин, глава Республиканской конфедерации предпринимательства (видео).



