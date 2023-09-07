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Гостям из Экваториальной Гвинеи показали технику белорусских предприятий
У гостей из Экваториальной Гвинеи 7 сентября была уникальная возможность воочию увидеть большую линейку белорусской техники. На площадке Минского тракторного завода собрали сельхозмашины, агрегаты и моторы, коммунальную технику, грузовики, макеты наших самосвалов и электробусы.
Гостей познакомили с техническими характеристиками, им рассказали, в каких странах уже работают белорусские машины. Министр иностранных дел африканского государства Симеон Ойоно Эсоно Ангуе заинтересовался тракторами. Он не упустил возможность посмотреть все в деталях прямо в кабине. Мы готовы наращивать поставки, а также собирать всю технику под заказ покупателей, в частности из Экваториальной Гвинеи.
Это не значит, что мы идем с тракторами, мы идем с партнерами, с технологиями: за трактором идет плуг, сеялка, посевной агрегат, сервисное обслуживание, пожарная техника. Мы готовы представить весь комплекс услуг для всего промышленного комплекса.
Как отметил министр иностранных дел, визит на высшем уровне служит для укрепления сотрудничества и дружбы между странами. При этом выставка белорусской техники впечатлила его и своими объемами, и модельным рядом. Многие агрегаты в скором времени появятся на полях Экваториальной Гвинеи.
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