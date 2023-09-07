Гостям из Экваториальной Гвинеи показали технику белорусских предприятий

Это не значит, что мы идем с тракторами, мы идем с партнерами, с технологиями: за трактором идет плуг, сеялка, посевной агрегат, сервисное обслуживание, пожарная техника. Мы готовы представить весь комплекс услуг для всего промышленного комплекса.

Виталий Вовк, гендиректор ОАО "МТЗ"