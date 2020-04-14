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Государственный комитет по имуществу Беларуси перейдет на онлайн-осмотр объектов оценки

Это поможет минимизировать риски возникновения и распространения респираторных инфекций. Как отметили в комитете, во время проведения такого осмотра оценщику необходимо делать реальные фотографии объекта, отражающие его внешний вид, состояние, чтобы дать точную оценку, а также указать месторасположение. В последующем указанные скриншоты включаются оценщиком в качестве приложений в составленный отчет.

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