"Государство видит большую отдачу от более крупных форм предпринимательства": так есть ли смысл в существовании ИП и микроорганизаций?

В Беларуси предпринимательство существует в различных формах. Это не только ИП, но и микроорганизации, малые и средние организации. И даже крупный бизнес. Но что обращает на себя внимание. В 2022 году действовало 115 тыс. юридических лиц, из них 2 тыс. - крупные организации, 2 тыс. - средние, 11 тыс. - малые. И порядка 100 тыс. (почти 87 %) - это микроорганизации. При этом индивидуальных предпринимателей в стране насчитывалось 263 тыс. Какой вклад вносит в экономику государства каждая из форм предпринимательства, говорили эксперты в программе "Экономическая среда".

Индивидуальные предприниматели и микроорганизации имеют в своей структуре по 8 % занятых в экономике республики. Все остальное - другие формы предпринимательства. При этом малые и средние формы включают порядка 16 % занятых. Вклад предпринимательства в ВВП - около 26 %. Но предприниматели и микроорганизации на двоих имеют вклад, равный примерно 8 % от ВВП. Остальная часть - малый и средний бизнес. Владимир Наумович, заместитель министра экономики Беларуси

"Самое важное, что и те, и другие выполняют социальную функцию - они обеспечивают занятость населения, - отметил заместитель председателя Могилевского облисполкома Руслан Страхар. - Если еще при этом создается востребованный обществом продукт, своевременно уплачиваются налоги, то любая из этих форм в той или иной степени заслуживает, чтобы быть и развиваться. Но эволюционный процесс развития, безусловно, должен быть. Здесь мы с коллегами едины".

По словам Владимира Наумовича, государство видит больший эффект и отдачу от более крупных форм предпринимательства. "В этой связи на сегодняшний день подготовлен ряд регулирующих правовых актов на уровне Правительства. Сейчас они проходят второе чтение в Парламенте", - сказал заместитель министра экономики Беларуси. Он также подчеркнул, что в эти правовые акты включена возможность бесшовного перехода от форм индивидуального предпринимателя к форме юридического лица с сохранением всех обязательств.