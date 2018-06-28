Госзакупки станут прозрачными и конкурентными

Сегодня Палата представителей поддержала закон во втором чтении. Уже в пятницу вердикт по нему вынесут сенаторы. Сегодня во всем объеме госзакупок малый бизнес составляет почти 40%. Это значит, что не только госпредприятия имеют доступ к бюджетным деньгам. Новый механизм - в унисон с правовой базой ЕАЭС. Закупки уходят в онлайн. Весь процесс, как на ладони: от планирования за год, отбора победителя до исполнения договора. Утвержден перечень требований от заказчика. И главное - цену допсоглашениям менять нельзя.