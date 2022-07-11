Готова ли техника к уборочной кампании - КГК Беларуси проводит проверки по всей стране

Готовность техники к уборочной кампании и соблюдение безопасных условий труда. В Беларуси продолжаются мониторинги сельхозпредприятий. Многие хозяйства уже приступили к жатве озимого ячменя, первые тысячи тонн зерна нового урожая заложены на хранение. Как общими усилиями обеспечивается продовольственная безопасность страны - в репортаже Юрия Карнеловича.

На машинном дворе сельхозпредприятия "Заря и К" сотрудники Комитета госконтроля уже второй раз за несколько недель. Мониторинг в конце июня показал: зерноуборочная техника стоит на хранении, ремонт не проводится, проблемы с запчастями. Из одиннадцати комбайнов к выходу в поля готовы только семь. После вмешательства проверяющих вопрос сдвинулся с мертвой точки.

Данная информация направлялась в Волковысский райисполком для принятия незамедлительных мер реагирования. На сегодняшний день необходимо отметить, что подготовка комбайнов проводится. Высокая степень готовности. Александр Добрук, начальник отдела Комитета госконтроля Гродненской области

Мы чувствуем свои силы в плане уборки, у нас 11 экипажей, нагрузка 253 гектара на комбайн не велика. Это была наша такая стратегия, чтобы в максимально краткие сроки, в которые мы и подготовили на данный момент наши комбайны, все это исполнить. Александр Говейно, директор КСУП "Заря и К"

Добрушский район

Действовать без промедлений - задача номер один. Те, кто с ней не справляется, на особом контроле. Еще недавно в хозяйстве "Жгунское" Добрушского района работали три комбайна из семи. Запчасти на мехдвор завезли благодаря вмешательству КГК.





Комитетом госконтроля Гомельской области в ходе контроля за подготовкой сельхозорганизаций к уборке зерновых установлена низкая готовность зерноуборочных комбайнов ОАО "Жгунское". На текущий момент готовы к уборке только три из семи комбайнов. После оперативного вмешательства комитета были завезены запасные запчасти. Андрей Тужик, начальник отдела Комитета госконтроля Гомельской области

Щучинский район

В совхозе "Большое Можейково" дожидаться проверяющих не стали. Всю уборочную технику своими силами подготовили еще в начале лета. Механизатор Сергей Кузнецов все узлы и агрегаты комбайна перебрал лично. Теперь уверен: машина не подведет.

Комбайн подготовлен отлично, запчасти поставлялись, урожай отличный. Тысячу я намолачиваю. По плану побить мой этот рекорд, больше намолотить.

Урожай на полях действительно хороший. Сейчас здесь убирают озимый ячмень. Под него отвели 200 гектаров, в планах - значительно увеличить площади. Да и созревает эта культура раньше остальных зерновых.

Урожайность пока очень нас радует. В принципе, средняя от 50 центнеров, но, я думаю, когда зайдем в лучшие поля, она будет около 60 центнеров, может и больше. Погодные условия благоприятствовали, и урожай сформирован достойный. Сейчас самое главное - так же достойно убрать. Евгений Котило, главный агроном КСУП "Совхоз "Большое Можейково"

Правда, после дождей влажность у зерна немного выше средней, приходится досушивать. Благо комплексы работают без сбоев, их подготовка велась параллельно с техникой.





Озимый ячмень с полей доставляют на зерносушильный комплекс. За четыре дня намолотили порядка 400 тонн зерна, но это только начало уборки. Мощности установки позволяют за смену переработать до 120 тонн.